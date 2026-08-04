Un hombre fue detenido en Las Heras tras amenazar al chofer de un colectivo por el pasaje

El hombre fue bajado de la unidad luego de intimidar al conductor para exigirle la devolución del dinero del pasaje. Fue reducido y detenido tras el hecho.

El sospechoso fue detenido tras protagonizar una pelea con el chofer de la unidad, a quien le reclamaba el reintegro del pasaje.

Un hombre fue detenido en Las Heras luego de protagonizar un incidente a bordo de un colectivo, donde amenazó al conductor para exigirle que le devolviera el dinero del pasaje. Tras el hecho, el sospechoso fue reducido por uniformados y trasladado a la subcomisaría Iriarte.

El hecho ocurrió en la intersección de calle San Martín y Pellegrini, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) que realizaban un operativo preventivo fueron alertados por el chofer de la unidad sobre la situación.

Exigía la devolución del pasaje Tras la llegada de los efectivos, el conductor manifestó que el pasajero había mantenido una actitud agresiva desde que subió al colectivo y que, durante el recorrido, comenzó a amenazarlo para que le reintegrara el importe del boleto.

Ante el requerimiento, los efectivos intervinieron de inmediato, hicieron descender al sospechoso de la unidad y procedieron a su aprehensión.