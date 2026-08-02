Megaoperativo: siete detenidos por una presunta red de explotación sexual entre Córdoba y Santiago del Estero

Los sospechosos estarían vinculados con una presunta red de explotación sexual que habría operado entre Córdoba y Santiago del Estero. Las víctimas son dos adolescentes.

La Policía secuestró celulares, un automóvil y elementos vinculados a la causa por presunta explotación sexual.

Siete hombres mayores de edad fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en Villa de María del Río Seco. Son investigados por su presunta participación en delitos de grooming, abuso sexual y explotación sexual en perjuicio de dos adolescentes de 13 y 14 años.

Allanamientos simultáneos y elementos secuestrados Los procedimientos se desarrollaron durante la mañana de este viernes en distintos domicilios de la localidad del norte cordobés. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Departamental Río Seco, con la colaboración de Investigaciones Criminales y personal de distintas dependencias de Unidades Especiales.

Durante los allanamientos, los policías secuestraron seis teléfonos celulares, un automóvil y otros elementos. Durante los allanamientos, los policías secuestraron seis teléfonos celulares, un automóvil y otros elementos considerados relevantes para el avance de la causa. El material será analizado en el marco de la investigación judicial.

Investigan una presunta red entre dos provincias De acuerdo con las averiguaciones realizadas hasta el momento, los siete detenidos estarían vinculados como presuntos clientes de una red de explotación sexual. La organización habría operado entre el norte de la provincia de Córdoba y el sur de Santiago del Estero.

La investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas. Las autoridades buscan establecer el alcance de las presuntas maniobras, determinar las responsabilidades penales y comprobar si existen otras personas involucradas.