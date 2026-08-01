Tragedia en San Carlos: dos personas murieron luego de que un árbol cayera sobre una camioneta

El hecho tuvo lugar sobre la ruta 143, en San Carlos. Además de las dos víctimas fatales, se registró otras dos personas heridas.

La fatalidad ocurrió alrededor de las 16:35, sobre la ruta 143, a la altura de Pareditas, en San Carlos.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas este sábado por la tarde luego de que un árbol cayera sobre una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 143, a la altura de Pareditas, en San Carlos. El hecho ocurrió en medio de las intensas ráfagas de viento que afectan a gran parte de Mendoza.

Cómo ocurrió la tragedia en San Carlos Según el reporte policial, el accidente se registró alrededor de las 16:35, sobre la Ruta Nacional 143, en el sector conocido como Paso de Las Carretas. En primera instancia ingresó un llamado al 911 para alertar sobre la caída del árbol sobre un vehículo. Minutos después comenzaron a ingresar nuevas comunicaciones que advertían que había personas atrapadas y lesionadas.

Cuando el personal policial llegó al lugar constató que el árbol había caído sobre una camioneta BAIC en la que viajaban cuatro personas. Producto del fuerte impacto fallecieron el conductor, de 46 años, y una mujer mayor. Los decesos fueron confirmados por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Por su parte, las otras dos ocupantes del vehículo sufrieron heridas de consideración: una adolescente de 15 años fue rescatada con lesiones en la cabeza y posibles fracturas, y una mujer de 52 años, que permanecía atrapada en el habitáculo y debió ser liberada por personal de Bomberos. Ambas fueron trasladadas al hospital Scaravelli.

Las intensas ráfagas también dificultaron el trabajo de los equipos de emergencia. Ante el riesgo de que otro árbol de gran porte cayera sobre la calzada, las autoridades dispusieron cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 143 y en la intersección con la Ruta Nacional 40.