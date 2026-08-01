Un conductor ebrio cayó desde el Acceso Sur y resultó gravemente herido

El hombre circulaba por el Acceso Sur cuando perdió el control de su auto y se precipitó hacia un barranco. Conducía con 2,24 g/l de alcohol en sangre.

El hombre conducía por el Acceso Sur con cuatro veces el límite permitido de alcohol en sangre.

Durante la noche del viernes, un conductor de 33 años resultó gravemente herido tras protagonizar un incidente vial en donde perdió el dominio de su vehículo y cayó por el costado este en el Acceso Sur. El test de alcoholemia arrojó 2,24 g/l, más del cuádruple de lo permitido.

Según información policial, el accidente ocurrió a las 22:11 de este viernes sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Alsina en Guaymallén, lugar por donde circulaba un hombre de 33 años, identificado como R.L., a bordo de un Toyota Yaris con dirección al norte.

Unos 200 metros al norte de calle Alsina, el piloto perdió el dominio del vehículo por causas que son materias de investigación y cayó por un barranco ubicado sobre el costado este de la calzada, finalizando su recorrido en una cuneta de Lateral Este.

El hombre conducía por el Acceso Sur con el cuádruple de alcohol en sangre permitido. Ministerio de Seguridad. El conductor sufrió politraumatismos graves Una vez en el lugar, personal del Servicios de Emergencia Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar y lo trasladó al hospital Central, en donde fue diagnosticado con politraumatismos graves.

Luego, efectivos de Accidentología Vial de Guaymallén realizaron el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado positivo de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, más del cuádruple de lo permitido.