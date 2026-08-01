Denunció que su exnovio colocó un GPS en su auto para seguirla: lo allanaron y secuestraron un arsenal

La investigación que se inició a partir de una denuncia de violencia de género radicada semanas atrás en Guaymallén , desembocó recientemente en el secuestro de un arsenal en la casa del sospechoso. La exnovia del sujeto afirmó que le colocaron un dispositivo GPS en su auto para seguirla y, previamente, había recibido amenazas.

Fuentes allegadas a la instrucción señalaron que todo comenzó el viernes 12 de junio, alrededor de las 17, la denunciante se estaba dirigiendo hasta su domicilio del distrito guaymallino de Rodeo de la Cruz . En el camino, advirtió que era seguida por su expareja, quien la abordó antes de entrar a la casa y le manifestó: "Donde te vea con alguien, van a haber problemas".

En los días posteriores, la mujer empezó a notar que "coincidía" con su exnovio en diversos lugares, mientras ella se movía por la vía pública. Por eso, le surgieron sospechas de que estaba siendo perseguida y que el denunciado le había colocado algún tipo de dispositivo de rastreo para conocer todos sus movimientos.

Así las cosas, la denunciante decidió llevar el vehículo a un taller de electricidad automotor, para que lo revisaran y así descartar o confirmar lo que suponía. Una vez allí, el electricista detectó un pequeño aparato GPS pegado con un imán al techo del rodado, por dentro del plafon de la luz interior del techo del auto.

Tras confirmar esa situación, la mujer tomó la decisión de radicar la denuncia penal . Mientras se dirigía a una sede judicial, surge del expediente, un sujeto llamó por teléfono al electricista y le dijo que "no se le ocurriera sacar el GPS", agregando que el exnovio de la dueña del auto iba a pasar por el taller para "darle una plata".

Esa situación fue confirmada por el electricista, quien declaró en la causa y afirmó que lo primero que hizo cuando encontró el GPS fue desconectarlo. Tras eso, recibió un llamado de un amigo del exnovio de la mujer, quien trató de persuadirlo para que dejara colocado el dispositivo de rastreo en el auto.

Así el electricista encontró el dispositivo GPS oculto en el auto de la denunciante. (Imagen ilustrativa generada con IA) Chat GPT

Posteriormente, se hizo presente el denunciado en el taller, quien se mostró ofuscado porque su expareja descubrió el aparato de geoposicionamiento que instaló en el vehículo. Durante esa charla, insultó al aire y le aclaró al trabajador que "no es un sicario". Luego le pidió un presupuesto para cambiar unos parlantes de su auto y se retiró, relató el electricista.

A raíz de todo eso, y de que la denunciante reveló ante las autoridades que su exnovio contaba con varias armas de fuego, ya que contaba con el permiso correspondiente, detallando que tenía en su domicilio una escopeta y tres pistolas de diferentes calibres.

Los allanamientos y el secuestro del arsenal

Teniendo en cuenta la situación expuesta por la mujer, en la que se advirtieron conductas agresivas con incremento en la intensidad y la vigilancia posterior a la ruptura de la pareja, se decidió desarrollar un allanamiento en una casa del sospechoso. La finalidad era secuestrarle el armamento para neutralizar el riesgo de un posible agresión contra la denunciante.

Fue así que, a partir de las averiguaciones y trabajos desarollados por la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID), este último martes se ejecutaron dos medidas judiciales en viviendas vinculadas al sospechoso: una en calle Los Colonos de Buena Nueva y otra en calle Benjamín Argumedo de Kilómetro 8.

En el primer domicilio los sabuesos de Investigaciones dieron conuna pistola semiautomática FM Hi-Power Detective calibre 9 milímetros, cuyo cargador contenía 13 proyectiles con encamisado de punta redondeada.

Desde la Oficina Fiscal Guaymallén N°2 ordenaron el secuestro de las armas. (Foto ilustrativa) ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Asimismo, en el otro allanamiento secuestraron una pistola Tala semiautomática calibre .22 LR, una escopeta a repetición Mossberg calibre 12, un cargador de pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores de calibre .22 LR y 88 cartuchos de calibre 9x19, 12 y 22.

Frente a eso, desde la Oficina Fiscal Guaymallén N°2 dispusieron que el sospechoso fuese trasladado, sin ser aprehendido, a la sede judicial, donde se formalizó el secustro de las armas y se dio intervención a las autoridades correspondientes.