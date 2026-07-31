Un informe de Derechos Humanos denunció que las cárceles bonaerenses tienen un 116% de sobrepoblación

La situación puertas adentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) estaría pasando momentos críticos por la sobrepoblación en las unidades penitenciarias de toda la provincia. Según los datos actualizados a junio de 2026 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) . En su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo reveló por medio de un informe que la sobrepoblación total se sitúa en el 116,6%.

Este alarmante porcentaje es el resultado de una población de 64.896 personas detenidas al cierre del primer semestre del año, cifra que ha mostrado un crecimiento sostenido desde el 111% registrado en enero de 2026. El cálculo de sobrepoblación se realiza comparando la cantidad de personas alojadas frente al cupo informado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, excluyendo a quienes se encuentran bajo monitoreo electrónico.

El informe desglosa la situación según el tipo de establecimiento, marcando una brecha profunda entre las unidades penales y las alcaidías. Mientras que el total de unidades penales promedia un 132,7% de sobrepoblación , las Alcaidías Departamentales registran un nivel significativamente menor del 1,0%.

El Complejo Penitenciario de Florencio Varela encabeza las cifras más alarmantes de sobrepoblación carcelaria; dentro de este, los mayores registros los marcaron la Unidad 42 , con un exceso de capacidad del 336% , seguida de cerca por la Unidad 31 con un 329% y la Unidad 23 con un 279% .

Otras dependencias como la Unidad 18 de Gorina (232%) y la Unidad 1 de Lisandro Olmos (159%) también operan muy por encima de su capacidad máxima, lo que agrava las condiciones de detención y los riesgos para los derechos humanos de los internos.

El aumento de presos año a año

El análisis de los flujos de población indica que la presión sobre el sistema no cede. El documento analizó una muestra desde 2014 a 2025, donde se pudo destacar la tendencia ascendente en la cantidad de presos.

Mientras hace 12 años el número de recluidos era de 31.860, el 2025 cerró con 62.548. Es decir, un aumento de 30.688 presos, equivalente a un crecimiento porcentual del 96.32%.

Ya en 2026, el registro de los primeros 5 meses marcó un crecimiento parejo y constante. Desde el cierre del año pasado hasta el último número contabilizado por este informe, se sumaron al SPB unos 2.348 presos.

Vulnerabilidad extrema: Madres e hijos tras las rejas

Uno de los puntos más sensibles del monitoreo realizado por la CPM es la situación de las mujeres y sus hijos. Al cierre de junio de 2026, el sistema provincial registró un total de 71 mujeres embarazadas y/o con hijos e hijas alojados en sus unidades, lo que representa el 2,7% del total de la población femenina detenida.

Concretamente, existen 41 niños y niñas conviviendo con sus madres en contexto de encierro dentro del SPB.

Por su parte, en las unidades federales situadas en la provincia, la situación es igualmente delicada. En el Complejo VII de Ezeiza (ex-Unidad 31), se encuentran alojadas 9 mujeres embarazadas y 15 madres que conviven con sus hijos e hijas. Este complejo, junto con el Complejo IV también ubicado en Ezeiza, concentra al 70% de todas las mujeres y personas travesti-trans de todo el sistema federal.