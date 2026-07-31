Quién era el chico de 15 años asesinado en el oeste de Mendoza: los detalles del brutal ataque a machetazos

Un ataque a machetazos desembocó en el asesinato de un chico de 15 años en la Sección 11° de la Ciudad de Mendoza , más conocida como La Favorita . La víctima fatal, llamada Joshua Marcos Garay Quiroga , junto a su hermano y dos amigos, venían siendo señalados por una serie de robos . Creen que eso originó la salvaje agresión.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , los tres sospechosos que tiene la causa habían sido, junto a su familia, víctimas de reiterados hechos de inseguridad, por los cuales apuntaban al grupo delictivo que conformaba Garay Quiroga . Aparentemente, cansado de esos padecer esos episodios, fueron en busca de venganza.

Esa es la principal hipótesis que manejan los detectives policiales y judiciales que trabajan bajo las órdenes de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien en las próximas horas deberá definir la situación procesal de los hermanos Leonardo Ezequiel (36), Cristian Estaban (38) y Matías Ignacio Elizondo (39).

Los presuntos homicidas quedaron alojados en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprhendidos ( Es.Tra.D.A ), donde aguarban a ser imputados, al mismo tiempo que se estaban recepcionado testimoniales en el Polo Judicial Penal .

Fuentes policiales señalaron que todo comenzó pasadas las 21.30 cuando Joshua Garay Quiroga se encontraba junto su hermano, de 17 años, en la casa de la novia de este, sobre calle 5 del barrio La Favorita . Los acompañaban también dos amigos suyos, individualizados como Samuel y Alejandro David Contreras , de 22 y 27 años, respectivamente.

El hermano de 17 años de Joshua Garay Quiroga y su amigo Alejandro Contreras, dos de los heridos. MDZ.

De acuerdo con la reconstrucción desarrollada a partir de los testimonios recepcionados en la escena, hasta ese lugar llegaron los hermanos Elizondo, quienes portaban un machete, un cuchillo y una bomba molotov, elementos que utilizaron para iniciar un brutal ataque contra los cuatro jóvenes.

La muerte del menor y el estado de las demás víctimas

A raíz de eso, Garay Quiroga resultó con múltiples heridas cortantes de gran profundidad en la espalda, lo que le provocó la muerte en el lugar de los hechos, tal como lo constataría posteriormente personal del Centro de Salud N°300, donde asistieron a las cuatro víctimas.

En tanto, su hermano sufrió una lesión de arma blanca en el brazo derecho y las costillas. Debido a que presentaba un pedido de captura solicitado por un Juzgado de Menores, podría ser demorado cuando reciba el alta médica.

Los tres hermanos Elizondo, sospechados de matar a Joshua Garay Quiroga. (Se pixelan los rostros porque aún no fueron imputados) MDZ.

Por su parte, Samuel Contreras presentaba una herida cortante en el brazo derecho y su hermano, Alejandro, recibió asistencia por las profundas heridas de arma blanca que tenía en la espalda y tuvo que ser trasladado al Hospital Lagomaggiore, debido a su complicado estado de salud.

Tras el salvaje ataque , personal de la División Homicidios, dependiente de Investigaciones, atrapó en las inmediaciones de la escena a Leonardo y Matías Elizondo. Mientras que efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz, que se desplazó en apoyo, capturó a Cristian Elizondo, concretando así las detenciones de los tres sospechosos.