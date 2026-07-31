Incendio en Ciudad: rescatan a dos mujeres y dos bebés atrapados en una vivienda

En un trabajo conjunto, la Policía y los Bomberos lograron rescatar a dos mujeres y dos bebés que quedaron atrapados en una vivienda durante un incendio.

El incendio se produjo en el barrio La Favorita. Imagen ilustrativa.

Momentos de angustia se vivieron en La Favorita cuando dos mujeres y dos bebés quedaron atrapados en una vivienda durante un incendio. En un trabajo conjunto, la Policía de Mendoza y los Bomberos del Cuartel Central lograron rescatar a las personas a través de un balcón.

Según explicaron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en el barrio Andino de La Favorita, en la Ciudad de Mendoza. Al llegar al domicilio, efectivos de ambas fuerzas constataron el incendio de una vivienda, con personas atrapadas en su interior.

Mediante un operativo de rescate, los efectivos lograron evacuar a las cuatro personas que se encontraban en el interior de la vivienda a través de un balcón. Las víctimas eran dos mujeres mayores de edad y dos bebés, de 2 años y 6 meses respectivamente.

La vivienda que se incendió en el barrio La Favorita Ministerio de Seguridad Las cuatro personas fueron asistidas y puestas al resguardo, atendidas por personal del Servicios de Emergencia Coordinado y encontrándose fuera de peligro.

El incendio fue sofocado por los bomberos Luego de resguardar la integridad de las personas, los efectivos realizaron la apertura forzada de la vivienda y trabajaron en las tareas de sofocación y enfriamiento hasta lograr la extinción total de las llamas.