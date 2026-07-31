Un feroz incendio arrasó con una vivienda en Guaymallén

Un incendio destruyó por completo una vivienda en Adolfo Calle y Estrada. Tres dotaciones trabajaron para controlar las llamas y no hubo personas heridas.

Bomberos de Guaymallén y del Cuartel Central combatieron un incendio que dejó pérdidas totales en una vivienda y obligó a cortar el tránsito.

En la madrugada de este viernes, una vivienda ubicada en la intersección de Adolfo Calle y Estrada, en Guaymallén, fue destruida por un incendio. Las llamas provocaron pérdidas totales en el inmueble y, aunque no hubo personas heridas, la mascota de la familia falleció como consecuencia del fuego.

El incendio movilizó un importante operativo de emergencia. Tres dotaciones de bomberos, con camiones hidrantes de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central, trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego continúe propagándose.

Como medida preventiva, el tránsito fue interrumpido sobre Adolfo Calle mientras se desarrollaban las tareas de extinción. Además, personal de Tránsito del municipio colaboró en el ordenamiento de la circulación para facilitar el ingreso y el trabajo de los equipos de emergencia.

Un amplio operativo para evitar una mayor propagación Mariano Godoy / MDZ La intensidad del incendio hizo que las llamas alcanzaran viviendas lindantes. Una de ellas sufrió daños en el techo, mientras que otra también resultó afectada durante el siniestro, aunque la vivienda donde se originó el fuego fue la que sufrió las consecuencias más graves, con pérdidas totales.

El trabajo coordinado entre las distintas dotaciones permitió controlar el avance del incendio y evitar daños aún mayores en la zona. Los camiones hidrantes y el personal especializado desplegaron un amplio operativo para sofocar el fuego y asegurar el lugar.