Dos muertos: un auto y un camión chocaron brutalmente en la autopista Rosario - Santa Fe y hubo tragedia

El siniestro ocurrió sobre la autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Monje. Dos personas murieron por el choque entre un auto y un camión. Hay un herido.

Un violento choque entre un automóvil y un camión provocó la muerte de dos personas este viernes por la tarde sobre la Autopista Rosario –Santa Fe. El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Monje, en el kilómetro 64 del corredor vial, y obligó a interrumpir por completo el tránsito en sentido hacia Rosario.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera violenta. Como consecuencia del impacto, dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras que una tercera fue rescatada por los bomberos y trasladada de urgencia a un hospital de la región.

En el operativo trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Barrancas, junto con personal policial y servicios de emergencia, que continúan con las tareas de asistencia y las pericias para determinar cómo se produjo el accidente.

Choque fatal y corte de autopista Debido al despliegue de los equipos de rescate, las autoridades dispusieron un corte total de la circulación en el kilómetro 79 de la autopista, en la mano con dirección a Rosario. Los vehículos son desviados hacia la Ruta Nacional 11 hasta que concluyan las tareas en la zona.