Se desprendió el acoplado de un camión en el Nudo Vial y complicó el tránsito en la zona

El incidente ocurrió en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Acceso Este, en el Nudo Vial. El tránsito vehicular quedó restablecido.

El incidente ocurrió en el Nudo Vial luego de que se desprendiera el acoplado del camión, lo que ocasiono demoras en el tránsito.

Un incidente vial ocurrido al mediodía en el Nudo Vial generó importantes demoras en el tránsito luego de que el acoplado de un camión se desprendiera y quedara atravesado sobre la calzada. El hecho no dejó personas heridas.

El episodio se registró en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Acceso Este, donde, por causas que se investigan, el vehículo de carga perdió el acoplado mientras circulaba, lo que obligó a implementar un operativo para evitar nuevos incidentes y ordenar la circulación.

Tránsito restablecido En el lugar trabajó personal policial y personal Tránsito, quienes realizaron las tareas necesarias para asegurar la zona y coordinar el desvío de los vehículos mientras se hacian las respectivas tareas.