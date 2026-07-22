De ser absuelto al pedido de captura por una megacausa narco: el laberinto judicial del exfuncionario de Carlos Menem

Guillermo Adolfo Heisinger, abogado y exsubsecretario del Interior durante el menemismo, pasó de los pasillos de la Casa Rosada a ser señalado como el engranaje societario de una organización transnacional. Según la investigación por el caso "Narcoarroz", el sujeto no era un "narco de película", sino el encargado de montar el entramado de sociedades comerciales que permitía lavar el dinero del tráfico de drogas. La causa escribió un nuevo capítulo este martes cuando la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme su orden de captura y detención internacional.

El revés judicial en contra de Helsinger fue dictado por los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky , quienes entendieron que el recurso de la defensa del acusado para que su caso sea analizado por cuestiones de salud era "inadmisible" al no "acreditar debidamente las circunstancias de salud invocadas". Por otro lado, un tercer juez de este mismo tribunal, Alejandro W. Slokarm, votó en disidencia, al considerar adecuado analizar en profundidad los fundamentos de la defensa del exfuncionario, lo cual no implicaba necesariamente darles la razón, sino permitir el proceso judicial del recurso.

Según la acusación, el exsubsecretario, junto al financista colombiano Carlos Duarte Díaz , constituyó empresas como International Trade and Commerce (ITC) SA, que servían de pantalla para los movimientos de narcotráfico del Cartel del Norte del Valle, que inició su expansión hacia Argentina alrededor del año 2010 a partir de los lazos conformados con profesionales argentinos para dar una fachada de legitimidad, como habría sido el caso de Heisinger. Otro de los involucrados fue el médico oncólogo Gabriel Zilli , en cuya propiedad se almacenaba una gran cantidad de droga.

La investigación formal comenzó en 2011 gracias a información suministrada por la Policía Nacional de Colombia y la Ameripol , quienes advirtieron sobre una organización narcocriminal operando en Argentina, integrada mayormente por ciudadanos colombianos, quienes en su gran mayoría contaban con documentos argentinos falsos.

Tras años siguiendo la pista de esta banda, en agosto de 2014, el juez federal Sergio Torres profundizó la pesquisa tras obtener datos de expedientes previos, específicamente de una causa que investigaba el tráfico de cocaína diluida en biodiesel . Así, se intervinieron 55 teléfonos , cuyas comunicaciones permitieron registrar encuentros entre los sospechosos y confirmar que la droga sería enviada impregnada en arroz en un cargamento de aproximadamente 46 toneladas desde Tucumán. Para evitar controles exhaustivos, la organización declaró que el cargamento formaba parte del programa "Hambre Cero" de las Naciones Unidas (ONU) , con destino final a Guinea-Bissau y Marruecos, aunque se sospechaba que luego sería redistribuido a Europa.

El golpe a la banda se aplicó en septiembre de 2015 de forma simultánea. Mientras el cargamento de droga fue detenido en Rosario, al mismo tiempo se allanaron varias viviendas en Nordelta, Belgrano y Recoleta, en Buenos Aires, y otras en las provincias de Tucumán y Mendoza, donde además encontraron varios kilos de la misma sustancia. El operativo significó uno de los golpes al narcotráfico más importantes de la Argentina.

En total, hubo 12 detenidos en los procedimientos iniciales, entre ellos figuras clave como el Heisinger, el médico Zilli y los expolicías colombianos Carlos Olmedo Silva Cárdenas y Nadín Ardila Angulo. Sin embargo, los líderes del grupo, los hermanos Erman y Williams Triana Peña y el financista Duarte Díaz, lograron salir del país por la triple frontera.

De estar 4 años preso, a ser absuelto, a nuevamente estar acusado

Al ser detenido en este megaoperativo, el exsubsecretario menemista pasó cuatro años preso en Ezeiza, pero en 2020 logró una absolución por decisión del Tribunal Oral Federal n.º 5, para ese momento, aunque ya había salido de la cárcel en diciembre de 2019 bajo libertad restringida y con una pulsera electrónica, situación en la que permaneció hasta el día del veredicto.

Guillermo Adolfo Heisinger, como subsecretario del Interior. Gentileza Clarin.

Sin embargo, años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -por medio de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- ordenó un nuevo fallo tras anular su absolución en mayo de 2024 a raíz de un fallo inicial de Casación. Proceso que llevó al veredicto de este martes en su contra y una nueva orden de detención en su contra.

Condenados, prófugos o asesinados: el destino de los demás implicados en la causa contra la banda narco

Más allá del caso de Heisinger, el entramado criminal, que intentó exportar varias toneladas de cocaína hacia África bajo un programa de la ONU, dejó un rastro de sentencias y sangre entre Colombia y Argentina.

Quien fue señalado como el jefe del clan, Williams Triana Peña, fue capturado en Colombia en 2016 y extraditado a la Argentina. En mayo de 2024, la Corte Suprema confirmó su condena a siete años de prisión por asociación ilícita, pena que cumple hasta la fecha. Por otro lado, Silva Cárdenas, expolicía colombiano y miembro del cartel, también vio confirmada su condena a ocho años de prisión por el máximo tribunal en 2024.

Williams Triana Peña.

En tanto, el médico oncólogo Zilli, en cuya propiedad se hallaron otros cuatro kilos de cocaína durante los allanamientos de 2015, fue uno de los condenados originales con penas de hasta 10 años de cárcel.

Finalmente, el socio directo de Heisinger en las empresas de lavado, Carlos Daurte Díaz, tuvo el final más violento. Tras permanecer prófugo de la Justicia argentina durante siete años, fue ejecutado por un sicario en un bar de Bogotá en octubre de 2025, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas.

No obstante, si bien Williams Triana Peña está preso, su hermano Erman Triana Peña y otros 15 sospechosos vinculados a la red aún siguen prófugos con pedidos de captura internacional vigentes.