Fuerte operativo para capturar al presunto autor del asesinato por un conflicto narco en Las Heras

Hace poco más de una semana que Maximiliano Esteban Rubio Ruarte (31) era buscado como presunto autor del asesinato de Bruno Bladimir Dallosta Monzón , el joven de 19 años ultimado de un disparo durante un conflicto narco en Las Heras . Este martes, tras un intenso operativo, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) que alrededor de las 5 practicaba maniobras preventivas en el barrio Santa Teresita , ubicado en el distrito de El Plumerillo. Allí, detectaron la presencia de un sujeto de estatura baja, delgado y que vestían ropas oscuras.

El sospechoso, al advertir la presencia policial, escapó corriendo hacia el norte de calle Lencinas . No obstante, fue alcanzado a los pocos metros, en el cruce con calle Simón Bolívar.

En esa intersección, los efectivos intentaron aprehenderlo, pero el individuo ofreció abundante resistencia al arresto y atacó con puños y patadas a los funcionarios. Tras algunos instantes, lograron controlarlo y reducirlo, para luego esposarlo y cargarlo al microcalabozo de la movilidad.

Mientras se realizaban las tareas correspondientes, varios malvivientes salieron de los domicilios y comenzaron a arrojar piedras y demás elementos contundentes hacia los uniformados, motivo por el cual se solicitó el apoyo de otras cuatro movilidades que arribaron a la escena.

De esa manera, se logró salir hacia una zona segura, donde identificaron al sujeto detenido y constataron que se trataba de Rubio Ruarte, quien se encontraba en la orden del día por el crimen ocurrido días atrás.

Así, tras concretar la captura, se le dio inmediato aviso al fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lidera la investigación, por lo que luego fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte. Allí, el sospechoso del asesinato quedó alojado a la espera de que se resuelva su situación procesal.

El asesinato en el barrio Santa Teresita

La reconstrucción que realizaron los investigadores del caso sostiene que, cerca de las 16.20 del domingo 5 de este mes, un hombre y una mujer ingresaron con heridas de arma blanca al Hospital Carrillo. Ambos afirmaron que protagonizaron una riña callejera en inmediaciones de calle Simón Bolívar, entre los barrios Plumerillo Norte y Santa Teresita.

La mujer, identificada como Belén Sánchez Ruarte (25), decidió retirarse del centro asistencial mientras era entrevistada por personal Investigaciones, negándose a recibir asistencia médica. En tanto, el hombre lesionado, llamado Alejandro Cejas Sbarbatti (30), no quiso aportar datos a los funcionarios y desistió de radicar la denuncia pertinente.

Bruno Dallosta Monzón, el joven de 19 años asesinado en Las Heras: todo apunta que respondía a una banda narco. MDZ.

En paralelo, siendo ya casi las 17 de esa misma jornada, se produjo un nuevo enfrentamiento en el Santa Teresita, aparentemente en venganza por el primer hecho. En ese nuevo cruce, Dallosta Monzón resultó con un disparo en el pecho.

El joven quedó malherido en la vía pública y, cuando policías llegaron a la escena, lo encontraron acompañado por un menor de edad, el cual fue testigo presencial de la agresión armada.

Minutos después, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y un médico constató el deceso de Dallosta Monzón, por lo que se iniciaron las tareas poscrimen en el teatro del hecho.

La hipótesis de un conflicto narco

De acuerdo con las averiguaciones que hizo MDZ, la víctima del asesinato respondía a una banda presuntamente liderada por Stella Linda Sández Tejada, una mujer de 42 años que desde hace tiempo viene siendo vinculada con diferentes episodios violentos en ese sector lasherino y fue condenada años atrás por comercialización de estupefacientes.

Recientemente, "la Linda", como es conocida en las calles de ese sector, quedó presa por una causa Correccional. Anteriormente, estuvo con prisión domiciliaria, cumpliendo una pena un año de cárcel por una causa de abuso de armas.

Stella Linda Sández, condenada por venta de drogas y tiroteos, entre otros hechos. MDZ.

Con Sández Tejada en la cárcel, las gavillas rivales buscaron ganar poder y eso dio inicio a enfrentamiento por la disputa del territorio de venta de drogas, que, de acuerdo con fuentes investigativas, condujeron al asesinato de Dallosta Monzón.

Incluso, Teresita Rosana Sández Tejada, hermana de "la Linda", fue sindicada como posible autora del primer ataque con arma blanca. Aparentemente, posterior a eso, soldaditos de la gavilla de los Ruarte buscaron venganza y terminaron ultimando de un disparo en el pecho a la joven víctima.