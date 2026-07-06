Asesinato en Las Heras: una jefa narco en la cárcel y la disputa por el territorio de venta de drogas

Los cruces entre bandas dedicadas a la venta de drogas recrudecieron en los últimos días en el barrio Santa Teresita y alrededores en Las Heras . ¿El motivo? La reciente detención de una jefa narco de la zona , que habría provocado que sus rivales busquen un cambio de mando. Este fin de semana, un joven fue asesinado durante un enfrentamiento.

Bruno Bladimir Dallosta Monzón , de 19 años, fu e la víctima del hecho de sangre que sacudió la tarde del domingo a la popular barriada de El Plumerillo , considerada por las autoridades policiales y judiciales como una de las más "peligrosas" de la provincia.

De acuerdo con las averiguaciones practicadas por MDZ , el chico nacido el 30 de enero de 2007 y domiciliado en calle Guido Spano , respondía a una banda presuntamente liderada por Stella Linda Sández Tejada , una mujer de 42 años que desde hace tiempo viene siendo vinculada con diferentes episodios violentos en ese sector lasherino y fue condenada años atras por comercialización de estupefacientes .

Recientemente, "la Linda", como es conocida en las calles de los barrios Santa Teresita y Plumerillo Norte , fue encarcelada por una causa Correccional. Previamente, se encontraba con prisión domiciliaria , purgando una pena un año de cárcel por una causa de abuso de armas, por lo que su nueva detención la condujo directamente al penal de mujeres de Cacheuta.

Con Sández Tejada en la cárcel, las gavillas rivales buscaron ganar poder y eso dio inicio a enfrentamiento por la disputa del territorio de venta de drogas , que, de acuerdo con fuentes investigativas, condujeron al asesinato de Dallosta Monzón.

El enfrentamiento previo al crimen

La información policial agrega que hubo un enfrentamiento previo al crimen, el cual dejó dos heridos de arma blanca: un hombre y una mujer. Las víctimas de ese hecho, identificadas como Belén Sánchez Ruarte (25) y Alejandro Cejas Sbarbatti (30) están relacionados a una banda familiar antagonista: los Ruarte.

Ambos ingresaron cerca de las 16.20 del domingo al Hospital Carrillo para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas y afirmaron que protagonizaron una riña callejera en inmediaciones de calle Simón Bolivar, entre los barrios Plumerillo Norte y Santa Teresita.

El barrio Santa Teresita es considerado uno de los más "peligrosos" de la provincia. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Incluso, Sánchez Ruarte decidió retirarse del nosocomio mientras era entrevistada por personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID), desistiendo de la atención de los profesionales de la salud. Por su parte, Cejas Sbarbatti no quiso aportar mayores datos y expresó que no iba a radicar la denuncia correspondiente ante la Justicia.

Más allá de eso, los trabajos de campo en la zona permitieron sindicar a Teresita Rosana Sández Tejada, hermana de "la Linda", como posible autora de ese primer ataque. Aparentemente, posterior a eso, soldaditos de la gavilla de los Ruarte buscaron venganza y terminaron ultimando de un disparo en el pecho a Dallosta Monzón.

El asesinato en Las Heras

La reconstrucción realizada por el personal policial señala que, momentos después del cruce inicial, se produjo un nuevo enfrentamiento cerca de las 17 de la misma jornada.

A raíz de eso, Dallosta Monzón resultó con un disparo en el pecho. Cuando policías arribaron a la escena, se encontraron con el joven malherido, tendido en la vía pública, y acompañado por un menor de edad, que fue testigo presencial de la agresión armada.

Bruno Dallosta Monzón, la víctima del crimen. MDZ.

Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el lugar y el médico constató el deceso de Dallosta Monzón, por lo que se montó un importante operativo con colaboración de Infantería y la Comisaría 36° para que se desarrollaran los peritajes en el lugar.

En la causa por el crimen tomó intervención el fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien dispuso una serie de medidas y tareas investigativas tendientes a obtener pruebas que ayuden a avanzar en las resolución del hecho de sangre.