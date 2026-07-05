Asesinaron a un hombre de un disparo en el pecho en Las Heras

La víctima fue asesinada en una vivienda del barrio Santa Teresita. Vecinos alertaran al 911 por detonaciones de arma de fuego.

La víctima fue asesinada de un disparo en el torax. (foto ilustrativa).

Un hombre fue asesinado durante la tarde de este domingo en una vivienda del barrio Santa Teresita, en el departamento de Las Heras. El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar cómo ocurrió el ataque y quién fue el autor del crimen.

El episodio salió a la luz luego de que varios vecinos se comunicaran con la línea de emergencias 911 para alertar sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Fue asesinado de un disparo Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima tendida en el interior de la vivienda con una herida de bala en el tórax. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento.

En la escena trabajó personal policial, Policía Científica y los peritos encargados de relevar evidencias para reconstruir la mecánica del homicidio.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta establecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable del asesinato.