El perfil del confeso femicida de Las Heras: "Es una persona celosa y manipuladora"

El femicidio de Paula Milagros Espinoza de 26 años , ocurrido el viernes en Las Heras y por el que su pareja Samuel Andrés Capellán quedó imputado durante el mediodía de este domingo, dejó al descubierto una realidad que su familia desconocía. Mientras en su círculo cercano lo describían como un hombre amable y respetuoso, allegados de la joven aseguraron que era celoso, manipulador y agresivo.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , Samuel Andrés Capellán, de 31 años, oriundo de la República Dominicana e imputado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género ( Femicidio ), llevaba alrededor de ocho años viviendo en Argentina y convivía con Paula en un anexo ubicado dentro del terreno donde también reside la familia de la víctima. Ambos tenían un hijo en común.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los familiares fue la imagen que tenían del acusado. En una charla que mantuvo este portal con familiares de la víctima, nunca advirtieron situaciones de violencia ni sospecharon que la joven estuviera atravesando un contexto de maltrato .

Para toda la familia Capellán era una persona amable, educada y afectuosa, tanto con Paula como con el hijo que tenían. Nunca observaron discusiones que hicieran pensar en una relación violenta. Sin embargo, esa percepción cambió por completo después del homicidio de Paula Espinoza.

Tras confesar el femicidio de Paula Milagros Espinoza, Capellán fue imputado por la Justicia

Tras conocerse el crimen, allegados de la víctima le comentaron a la familia situaciones que desconocían. De acuerdo con esos testimonios, Capellán mantenía actitudes violentas sobre la joven, era extremadamente celoso , manipulador y, en algunas oportunidades, agresivo con ella. Esos comportamientos, según indicaron, nunca habían llegado a conocimiento de sus familiares.

El recorrido del presunto femicida quedó registrado por cámaras

La investigación también permitió reconstruir con mayor precisión los movimientos del sospechoso durante la tarde del crimen.

Según la reconstrucción a la que accedió MDZ, Samuel Andrés Capellán llegó al domicilio ubicado en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, a las 17 a bordo de un automóvil particular que le había prestado un amigo. Ingresó al sector de la vivienda donde convivía con Paula Espinoza y permaneció allí por casi una hora.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la propiedad registraron tanto el momento en que el hombre ingresó como cuando abandonó el lugar, alrededor de las 18:30.

Paula Espinoza, la víctima del femicidio perpetrado en Las Heras. MDZ.

Minutos más tarde, pasadas las 18, el padre de Paula le pidió a una de sus hijas que fuera a despertarla para reunirse a ver el partido. Al ingresar a la habitación encontró a la joven inconsciente y con múltiples heridas de arma blanca en el rostro, cuello y pecho.

De acuerdo con fuentes policiales, fue pasadas las 19 cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que encontró a su hija ensangrentada e inconsciente en el interior de su casa de la manzana 9 de la citada barriada lasherina.

La escena dio inicio a un desesperado pedido de ayuda, aunque cuando arribó el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) ya no había nada que hacer y sólo pudo constatar el fallecimiento.

Otro dato que surgió durante la investigación y al que accedió este medio, es que ninguno de los integrantes de la familia escuchó gritos, pedidos de auxilio, golpes ni ruidos extraños que permitieran advertir que dentro de la vivienda se estaba desarrollando un ataque.

El crimen también generó una profunda conmoción en el ámbito educativo.

Desde el Instituto de Educación Superior "De la Patria Grande", donde Paula Milagros Espinoza se recibió en 2024 del Profesorado de Educación Primaria, expresaron públicamente sus condolencias y acompañamiento a la familia y a sus seres queridos.

Paula Espinoza era egresada del instituto de Educación Superior "De la Patria Grande", quienes mostraron sus condolencias a familiares y amigos tras el hecho. Foto: Redes.

La institución recordó a la joven con un mensaje de despedida y manifestó su pesar por el femicidio que terminó con la vida de una de sus egresadas.

El femicidio en Las Heras

El crimen ocurrió durante la tarde del viernes en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras.

La investigación sostiene que Samuel Andrés Capellán llegó al domicilio donde convivía con Paula Milagros Espinoza, ingresó al inmueble y, la atacó con un arma blanca, provocándole heridas en el rostro y pecho que terminaron causándole la muerte.

Tras abandonar la vivienda, el hombre desapareció del lugar y pasó a ser intensamente buscado por la Policía.

La Policia científica trabajo en el lugar de los hechos.

La víctima fue encontrada minutos después por una de sus hermanas, quien ingresó a la habitación por pedido de su padre para despertarla y se encontró con la dramática escena.

A partir de ese momento se activó el protocolo de femicidio dispuesto por el fiscal de Homicidios, Oscar Malla. Personal de la División Homicidios, Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense trabajó durante varias horas en la escena para reconstruir la mecánica del ataque y reunir pruebas que permitan esclarecer por completo el hecho.

Se entregó voluntariamente

Luego del femicidio, Samuel Andrés Capellán permaneció varias horas siendo buscado por los investigadores hasta que, durante la madrugada del sábado, decidió presentarse por sus propios medios en la Comisaría 53 de Potrerillos, en Luján de Cuyo.

El hombre, de 31 años y nacionalidad dominicana, llegó al lugar a bordo de su vehículo particular y se entregó voluntariamente. De acuerdo con fuentes policiales, al momento de su presentación manifestó haber sido el autor del crimen de Paula Milagros Espinoza.

Samuel Andrés Capellán se entregó voluntariamente en la Comisarísa 53 de Potrerillos, en Luján de Cuyo.

Antes de quedar detenido, Capellán fue asistido por las lesiones que presentaba en su cuerpo. Posteriormente quedó alojado a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo para continuar con las actuaciones correspondientes.

En paralelo, los investigadores ordenaron el secuestro del automóvil en el que se movilizó hasta la dependencia policial y dispusieron la preservación de distintos elementos que podrían resultar de interés para el avance de la causa.

La imputación por homicidio

Tras entregarse de manera voluntaria y confesar el crimen, Samuel Andrés Capellán fue imputado por la Justicia como presunto autor del homicidio de Paula Milagros Espinoza. La medida fue dispuesta por el fiscal de Homicidios Oscar Malla, bajo las directivas del fiscal jefe de la Unidad Fiscal, Fernando Guzzo.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el hombre de 31 años quedó acusado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), figura contemplada en el artículo 80 del Código Penal y que prevé como única pena la prisión perpetua.

Así mismo, Fiscalía informó que la necropsia practicada al cuerpo de la joven determinó que la causa de muerte fueron heridas de arma blanca en el cuello y el pecho, lesiones que resultaron mortales.

Además, se dispuso que Capellán permanezca alojado en un establecimiento penitenciario mientras avanza la investigación judicial y se define su situación procesal.