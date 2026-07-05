Imputaron al confeso autor del femicidio en Las Heras

Samuel Andrés Capellán, quien confesó ser el autor del femicidio de su pareja Paula Espinoza, fue imputado este domingo. Permanecerá en la cárcel.

Tras confesar el femicidio de Paula Milagros Espinoza, Capellán fue imputado por la Justicia

Luego de entregarse a las autoridades en la jornada de ayer, Samuel Andrés Capellán, quien confesó ser el autor del femicidio de su pareja Paula Espinoza el día viernes en el departamento de Las Heras, fue imputado por la Justicia. El hombre permanecerá detenido en la cárcel.

Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal, el hombre de 31 años y de nacionalidad dominicana quedó imputado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio).

La imputación se llevó a cabo en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal de instrucción Oscar Malla, bajo las directivas del Fiscal en Jefe de la Unidad Fiscal, Fernando Guzzo.

Además, dieron a conocer que la necropsia realizada al cuerpo arrojó que la muerte de Paula Espinoza se produjo por heridas de arma blanca en cuello y pecho.