Condenaron a dos de los acusados por el asesinato cometido durante un cumpleaños en Luján de Cuyo

Dos de los cuatro acusados por el asesinato de Gerardo Mauricio Giménez Quintero , ocurrido a comienzos de este año en Luján de Cuyo , fueron condenados este miércoles mediante un juicio abreviado . Un cambio de calificación permitió a los sospechosos acceder a una pena menor y, así, evitaron una posible sentencia a prisión perpetua.

La jueza Claudia Tula , del Juzgado Penal Colegiado N° 2 , homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y las defensas de los imputados.

Como resultado del abreviado, Brian Nahuel Gatica Briceño fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión como autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego , además de portación ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra .

En tanto, Emiliano Miguel Briceño Castillo recibió una pena de 7 años y 4 meses de prisión como partícipe secundario del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego .

Al mismo tiempo, la magistrada dictó la prisión preventiva para los otros dos imputados en la causa: Andrea María Briceño Rodríguez y Rodrigo Jairo Castillo , quienes continuarán sometidos al proceso judicial.

De una posible perpetua al juicio abreviado

La condena llegó luego de un cambio sustancial en la acusación, ya que, inicialmente, los cuatro sospechosos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, figura penal que prevé como única pena la prisión perpetua.

Sin embargo, recientemente la calificación fue modificada a homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, cuya escala penal va desde 10 años y 8 meses hasta 33 años y 4 meses de prisión.

Cómo fue el asesinato en Luján de Cuyo

El crimen se registró el 24 de enero, cerca de las 9, en la intersección de Costa Flores y Thames, en la zona de Perdriel, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre una persona herida de arma de fuego.

Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron vainas servidas tanto en la vía pública como en el interior de una vivienda. Entre los elementos secuestrados había cartuchos de escopeta y municiones de calibre 9 milímetros.

La víctima fue identificada como Gerardo Mauricio Giménez Quintero, de 40 años. De acuerdo con la declaración de su pareja, el hombre había salido de su casa la noche anterior sin avisar y no había vuelto a tener contacto con su familia hasta el momento del ataque.

Gerardo Mauricio Gimenez, el hombre asesinado en Luján de Cuyo. MDZ.

Aparentemente, el hombre participaba del festejo de un cumpleaños de una familia conocida de la zona. De la investigación surgió que el homicidio estuvo vinculado a un conflicto entre dos facciones enemistadas, del que Giménez Quintero no estaba directamente vinculado.

Ese mismo día, durante un control realizado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) en Las Heras, fue detenido quien era considerado el principal acusado del crimen: Brian Gatica Briceño. Los policías lo identificaron cuando viajaba en un camión de mudanzas junto a otro hombre y ambos intentaron resistirse al procedimiento.

A partir de esa detención y de las medidas investigativas posteriores, la Fiscalía logró avanzar sobre el resto de los involucrados, causa que ahora derivó en las primeras condenas por el homicidio ocurrido en Perdriel.