Cuatro imputados por el homicidio de Gerardo Giménez en Luján de Cuyo

El Ministerio Público Fiscal informó que este miércoles 28 de enero se imputó a cuatro personas por el homicidio de Gerardo Mauricio Giménez Quintero, ocurrido el sábado pasado en el departamento de Luján de Cuyo . La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Según el comunicado oficial, los imputados son Emiliano Miguel Briceño Castillo, Andrea María Briceño Rodríguez, Rodrigo Jairo Castillo y Brian Nahuel Gatica Briceño , acusados por el delito de “ Homicidio Agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido con el empleo de arma de fuego", que prevé prisión perpetua.

El hecho se registró el sábado 24 de enero alrededor de las 9 de la mañana, cuando múltiples llamados al 911 alertaron sobre una persona herida de arma de fuego en la intersección de Costa Flores y Thames, en la zona de Perdriel. Al llegar al lugar, efectivos policiales hallaron vainas servidas tanto en la vía pública como dentro del domicilio, entre ellas cartuchos de escopeta y munición presuntamente calibre 9 milímetros.

La víctima fue identificada como Gerardo Mauricio Giménez, de 40 años, con domicilio en calle Cobos, en Luján de Cuyo . De acuerdo con el testimonio de su pareja, el hombre había salido la noche anterior sin avisar y se desconocía su paradero hasta el momento del ataque.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el homicidio fue consecuencia de un conflicto entre dos familias de la zona. Tras el crimen, se desplegó un operativo en distintos puntos del Gran Mendoza para dar con el presunto autor material del ataque.

Captura del principal acusado durante un control policial

Las autoridades activaron controles preventivos y patrullajes en zonas estratégicas, lo que permitió avanzar rápidamente en la identificación de uno de los sospechosos vinculados al hecho ocurrido en el barrio Costa Flores.

asesinato lújan detenido El presunto asesino de Gerardo Giménez fue capturado el mismo día del crimen..

Ese mismo sábado, durante un control realizado por la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), efectivos detectaron un camión que realizaba una mudanza en la calle Álvarez Concordato, cerca de Coronel Dorrego. Dos hombres mostraron una actitud sospechosa al advertir la presencia policial.

Durante la identificación y requisa, los sujetos se resistieron, por lo que debieron ser inmovilizados. En ese procedimiento se constató que uno de ellos era el presunto autor del homicidio de Giménez. Tras la detención, se inspeccionó el vehículo, en el que se transportaban muebles y electrodomésticos, quedando todo a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.