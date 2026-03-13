Investigan a un policía por un fatal tiroteo contra dos jóvenes: quién era la víctima

El barrio San Alberto de Ituzaingó se convirtió en el escenario de un nuevo posible caso de gatillo fácil . El jueves por la noche, Lucas Adrián Gómez , efectivo de la División Especial de Tránsito de la Policía de la Ciudad, habría disparado contra dos jóvenes que circulaban en moto. El detenido justificó su accionar declarando: “Pensé que me iban a robar”.

Las víctimas, Juan Cruz Leal y Daniel Enrique Kuhne, se dirigían a jugar un partido de fútbol. Tras recibir los disparos, se constató que en sus pertenencias no llevaban armas.

Leal recibió impactos de bala en el tórax e ingle y falleció en la madrugada de este viernes en el Hospital Güemes de Haedo. Kuhne sufrió un roce de bala en el pecho , fue trasladado al Hospital Posadas y ya recibió el alta médica.

Vecinos que asistieron a los jóvenes relataron la impactante escena que se encontraron. Mientras Juan Cruz rogaba por su vida, el policía se mostraba exaltado y pedía a su pareja que revisara a los heridos para ver si tenían armas.

“No tienen nada, no son chorros”, le gritaron los residentes de la cuadra al oficial, quien llegó a insultar a los testigos tratándolos de "chusmas" antes de comprender la gravedad de su error. Un vecino incluso debió improvisar un torniquete con su propio cinturón para intentar frenar la hemorragia de Leal.

En el lugar los peritos secuestraron dos vainas de un arma de calibre 9 mm y el arma reglamentaria del efectivo, quien estaba de civil junto a su esposa. En las mochilas de los baleados solo encontraron botines y ropa de fútbol.

image La pistola utilizada por el policía.

Quién era el joven fallecido

Juan Cruz Leal era un joven querido en su comunidad. Era estudiante de Ingeniería Informática y, según relataron personas que lo conocían, trabajaba como personal trainer en un gimnasio local.

image Juan Cruz Leal fue asesinado de un tiro mientras iba a jugar un partido de futbol con sus amigos.

Ante algunos planteos en redes sociales que sostenían que el fallecido era un delincuente y que Gómez actuó en legítima defensa, mensajes en redes sociales que subrayan su carácter trabajador y su inocencia absoluta frente a las acusaciones del policía: "Yo lo conozco al chico y no era ningún chorro. Salía del gimnasio donde era personal trainer y se iba a jugar al futbol. Tené un poco de respeto", dictaba una respuesta.

Otro posteo, una mujer que aseguró ser la madre de un amigo de los dos jóvenes baleados comentó: "Por favor, les pido respeto, era amigo de mi hijo. Trabajador, estudiaba en la facultad. Estamos muy dolidos", aseguró y agregó que era "un chico inocente que no se merecía esto".

Finalmente, apuntaron contra el policía: "Destrozó una familia. Qué tristeza tremenda. A Juan Cruz lo mató un policía que se sintió perseguido. Le dan un arma a cualquiera; los que te tienen que cuidar, te matan".

La situación del policía

En cuanto a la situación procesal, Gómez fue detenido e incomunicado por orden de la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI N° 2 de Ituzaingó. La causa ha sido caratulada como homicidio agravado en concurso real con tentativa de homicidio agravado, una calificación que, por su condición de funcionario público, contempla la pena de prisión perpetua.

Durante la instancia de indagatoria, el agente se mostró afectado y llegó a quebrarse emocionalmente, aunque optó por negarse a declarar formalmente por consejo de su defensa.

En paralelo, la Policía de la Ciudad inició el protocolo para su inmediata desafectación y posterior expulsión de la fuerza, mientras la fiscalía analiza las cámaras de seguridad y aguarda los resultados finales de la autopsia para elevar la causa a juicio.