Operativo en la casa del Indio Solari tras su muerte: policías custodian el lugar en medio de la autopsia

La casa donde habría muerto este viernes Carlos Alberto "Indio" Solari, ubicada en la calle General José Aguirre, Ituzaingó, recibió a efectivos policiales en las últimas horas. Según trascendió, desde la UFI 2 Ituzaingó apuntaron a una causa de muerte natural a raíz del Parkinson que padecía.

Por directivas de dicha UFI, patrulleros de la Policía Bonaerense se trasladaron a la residencia de Parque Leloir, de manera preventiva, ya que se espera la llegada de fanáticos del cantante. Sin embargo, se informó que "no esperan incidentes".

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La muerte del Indio Solari El hecho provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. A los 77 años, falleció en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo con la información a la que accedió Teleshow, se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del deceso.

Figura central e irrepetible del rock argentino, Solari construyó una carrera que atravesó generaciones. En 1975 impulsó en La Plata el nacimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. Con esa banda editó nueve discos de estudio y se convirtió en protagonista de uno de los fenómenos culturales más importantes de la música nacional hasta la separación del grupo en 2001.