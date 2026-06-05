Operativo en la casa del Indio Solari tras su muerte: policías custodian el lugar en medio de la autopsia
Efectivos policiales se presentaron en la casa de Carlos Alberto Solari, ubicada dentro del barrio bonaerense Parque Leloir, de manera preventiva.
La casa donde habría muerto este viernes Carlos Alberto "Indio" Solari, ubicada en la calle General José Aguirre, Ituzaingó, recibió a efectivos policiales en las últimas horas. Según trascendió, desde la UFI 2 Ituzaingó apuntaron a una causa de muerte natural a raíz del Parkinson que padecía.
Por directivas de dicha UFI, patrulleros de la Policía Bonaerense se trasladaron a la residencia de Parque Leloir, de manera preventiva, ya que se espera la llegada de fanáticos del cantante. Sin embargo, se informó que "no esperan incidentes".
La muerte del Indio Solari
El hecho provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. A los 77 años, falleció en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo con la información a la que accedió Teleshow, se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del deceso.
Figura central e irrepetible del rock argentino, Solari construyó una carrera que atravesó generaciones. En 1975 impulsó en La Plata el nacimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. Con esa banda editó nueve discos de estudio y se convirtió en protagonista de uno de los fenómenos culturales más importantes de la música nacional hasta la separación del grupo en 2001.
Tras varios años de silencio artístico, regresó en 2004 con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que publicó una serie de trabajos discográficos que incluyeron El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte. Paralelamente, también desarrolló una faceta literaria y continuó produciendo material desde el estudio.