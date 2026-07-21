Detuvieron en Mendoza a un hombre con pedido de captura internacional por un caso de abuso en Perú

Un ciudadano peruano de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por una causa de abuso contra una menor de edad en su país, fue detenido en Mendoza tras una investigación encabezada por Gendarmería Nacional . El sospechoso quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal y será sometido al proceso de extradición hacia Perú.

La captura se concretó durante la tarde del lunas, luego de que efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales lograran establecer que el prófugo residía en un domicilio de la provincia.

De acuerdo con la información oficial, el detenido, oriundo de la ciudad peruana de Trujillo , era intensamente buscado por la Justicia de su país por el delito de actos contra el pudor en perjuicio de una menor de 14 años.

Sobre el hombre pesaba una alerta roja de Interpol , emitida luego de que se mantuviera prófugo de la Justicia peruana.

El sospechoso, oriundo de la ciudad peruana de Trujillo, tenía un orden de captura internacional emitida por la Interpol.

Tras confirmar su ubicación, los investigadores montaron un operativo que permitió detenerlo sin inconvenientes en el domicilio donde permanecía oculto.

Quedó alojado en una cárcel federal

El procedimiento fue supervisado por el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, que ordenó el traslado del detenido a la Unidad N° 32 del Servicio Penitenciario Federal, donde permanecerá alojado mientras se desarrolla el proceso judicial.

El hombre fue detenido por un caso de abuso contra una menor de 14 años en Perú. Permanecia profugo de la justicia en la Provincia.

Durante el allanamiento, los gendarmes también secuestraron un teléfono celular y otros elementos que podrían resultar de interés para la causa.

Según informaron, una vez cumplidas las actuaciones correspondientes, se coordinarán las gestiones entre las autoridades judiciales argentinas y el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para concretar la extradición del acusado.