San Isidro: qué son y cómo funcionan las armas de baja letalidad que sumó el municipio a su patrulla

El intendente de San Isidro , Ramón Lanús , anunció la incorporación de armas de baja letalidad para la Patrulla Municipal , un equipamiento destinado a reforzar la capacidad de intervención de los oficiales ante situaciones de riesgo sin recurrir a armas de fuego. El anuncio se realizó en un acto en el Golf de Villa Adelina.

En una primera etapa, los dispositivos serán utilizados por las Brigadas de la Patrulla Municipal y luego se extenderán de forma progresiva al resto de las unidades de seguridad local. "Son herramientas clave para incapacitar a delincuentes sin usar armas de fuego, dotando a nuestros oficiales de mayor capacidad de acción", sostuvo Lanús durante la presentación.

Se trata de dispositivos que utilizan proyectiles de impacto cinético y orgánico para la prevención, el control y la reducción de riesgos. Según explicaron desde el Municipio, el objetivo es minimizar los daños tanto para los vecinos como para los oficiales y los propios agresores.

Las armas pueden disparar proyectiles sólidos de impacto cinético y cargadores con disuasivo orgánico que, al fragmentarse, liberan una sustancia irritante similar al gas pimienta.

Tanto las pistolas como las carabinas son de color naranja para facilitar su identificación y tienen un alcance operativo de aproximadamente 20 metros.

Desde la Comuna aclararon que estas herramientas no reemplazan a las armas de fuego —cuyo uso corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires—, sino que constituyen una instancia intermedia y escalonada para el control de situaciones violentas o agresiones.

Armas de baja letalidad Prensa Municipio de San Isidro

Capacitación y controles

Los oficiales que portarán los dispositivos fueron entrenados con base en un protocolo específico de actuación y recibieron una capacitación integral, teórica y práctica. Todos fueron evaluados por un gabinete especializado mediante un examen psicotécnico.

"Estas armas requieren preparación, criterio y entrenamiento constante. Por eso trabajamos con personal certificado y con nuestros equipos operativos para garantizar una implementación profesional y responsable", indicaron desde la Secretaría de Seguridad local.

Ramón Lanús junto a las fuerzas de seguridad Prensa Municipio de San Isidro

Antecedentes en otros distritos

La incorporación de este tipo de armamento ya tiene antecedentes en otros distritos y fuerzas de seguridad del país. Municipios como Vicente López, Escobar, Mar del Plata y Tres de Febrero, además de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya utilizan armas menos letales dentro de sus esquemas preventivos, especialmente en intervenciones urbanas y situaciones de alta conflictividad.

Durante el acto, Lanús volvió a insistir en el pedido de una fuerza propia para el distrito. "Toda la inversión y el equipamiento que venimos dando a nuestras fuerzas es porque queremos ser responsables de la Policía Municipal. Hace tiempo impulsamos una ley que habilite a los municipios grandes a contar con una policía local con verdadera autonomía", afirmó.