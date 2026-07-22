Ramón Lanús pone a un general retirado al frente de la Seguridad de San Isidro y apuesta por endurecer el control en las calles

El excomandante operacional de las Fuerzas Armadas tomará las riendas de un esquema que sumó patrullas, tecnología y operativos en La Cava.

El general retirado Jorge Berredo asumirá como nuevo secretario de Seguridad del municipio después de 40 años en las Fuerzas Armadas y con antecedentes en operaciones de crisis, vigilancia estratégica y coordinación entre organismos. La designación cerrará una etapa de ocho meses en la que el secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo, quedó al frente de la cartera local.

"La incorporación forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos", afirmó el intendente Ramón Lanús. El subsecretario Fernando Ruiz mantendrá su cargo y acompañará al nuevo funcionario en la continuidad del esquema de prevención que el municipio desarrolló durante el último período.

Los datos que destacó el municipio para realizar esta incorporación:

Fue comandante operacional de las Fuerzas Armadas.

Participó en la vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos de jurisdicción nacional.

de jurisdicción nacional. Tuvo intervención en la actividad antártica y en operaciones de asistencia humanitaria distribuidas entre las 14 zonas en las que se divide el país.

Condujo la Brigada Aerotransportada del Ejército (unidad considerada parte de la primera respuesta militar).

(unidad considerada parte de la primera respuesta militar). Estuvo a cargo de tareas en organizaciones de comandos y paracaidistas, sectores que exigen preparación física, disciplina operativa y capacidad para actuar ante escenarios de alta tensión.

Fue segundo jefe de una reserva estratégica que preparó planes de actuación ante la posibilidad de un atentado terrorista durante el encuentro de líderes internacionales en el G20.

que preparó planes de actuación durante el encuentro de líderes internacionales en el G20. Condujo el operativo de la custodia electoral en 2023 .

. Participó en la evacuación de alrededor de 900 argentinos desde Israel en un contexto de guerra y con tiempos reducidos para ejecutar el traslado. Analía Melnik/MDZ La llegada ocurre después de una reorganización encabezada por Sánchez Sorondo y Ruiz. El municipio informó que los delitos graves cayeron más de un 20% durante esa etapa, con la creación de brigadas municipales. Los nuevos equipos comenzaron a trabajar en sectores donde la administración buscó desarticular bandas, frenar delitos complejos y recuperar el control de zonas con mayores dificultades.

El barrio La Cava, en Beccar, quedó como uno de los puntos centrales de esa estrategia. Las Brigadas de la Patrulla Municipal ingresaron desde abril para realizar operativos diarios junto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía bonaerense. Por su parte, la Gendarmería Nacional reforzó la movilidad dentro del distrito.