Tensión en el Puente Pueyrredón: fuerte operativo de seguridad por marchas de organizaciones sociales al Congreso

En el marco de la jornada nacional de protesta contra el Gobierno, efectivos de Prefectura y la Policía Federal custodian los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

En una jornada marcada por el retorno de las protestas a las calles porteñas, se registran momentos de alta tensión en el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos que conecta el sur del Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal desplegaron un fuerte cordón de seguridad para contener el avance de los movimientos sociales hacia la Capital Federal.

El clima de fricción en la zona de Avellaneda se produce en las horas previas a la gran marcha convocada de manera conjunta por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la UTEP y agrupaciones de jubilados, en rechazo a las medidas económicas de la administración de Javier Milei.

Múltiples columnas y hora clave de la marcha al Congreso A pesar de los momentos de estancamiento en los accesos, la convocatoria principal mantiene su punto de encuentro en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña a partir de las 15:00 horas, desde donde las columnas avanzarán pacíficamente hacia las puertas del Palacio Legislativo.

Los ejes centrales del reclamo abarcan:

La defensa del sistema previsional y el rechazo a eventuales reformas.

La exigencia de una recomposición urgente de los haberes jubilatorios .

El repudio generalizado al programa económico del Ejecutivo nacional. Reactivación del plan de lucha sindical tras el parón por el Mundial La CGT sufrió un duro revés. Desde las cúpulas sindicales destacaron que esta movilización unificada marca el reinicio formal del esquema de protestas en las calles, luego del paréntesis operativo que significó la realización de la Copa del Mundo 2026.