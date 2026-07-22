Modo testigo: cuál es la infracción de tránsito más denunciada por WhatsApp

El Gobierno de Mendoza puso en marcha hace un mes el sistema Modo Testigo para que ciudadanos reporten infracciones de tránsito a través de imágenes enviadas por WhatsApp. Durante los primeros 30 días de vigencia del sistema, llegaron más de 580 denuncias ciudadanas al Ministerio de Seguridad y Justicia de las cuales a unas 80 les correspondería una multa. En tanto, el más del 80% de los reportes fueron por mal estacionamiento.

Vale recordar que el canal oficial se encuentra en una etapa preliminar de concientización vial y por el momento no se aplican sanciones a los responsables de las infracciones reportadas a través de un número de WhatsApp dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

En la próxima etapa, las denuncias se realizarán a través de la aplicación Mendoza X Mí y los casos analizados serán pasibles de sanción, la cual estará a cargo de los juzgados de tránsito de la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que desde que se puso a disposición el número de WhatsApp 2615559592 llegaron un total de 586 comunicaciones ciudadanas, de las cuales 83 de ellas fueron calificadas como positivas, es decir que les correspondería una multa.

De todas maneras, el sistema todavía se encuentra en esta etapa preliminar de concientización vial antes de que las autoridades provinciales comiencen a sancionar a los infractores denunciados por ciudadanos.

Desde ahora se pueden reportar infacciones de tránsito a través de WhatsApp en Mendoza.

Según señalaron en la cartera conducida por la ministra Mercedes Rus se encuentran a la espera de que confirmen la posibilidad de utilizar la aplicación Mendoza x Mí para informar desde allí las infracciones.

Cuáles la infracción más reportada

Desde el 19 de junio de 2026 al 20 de julio de 2026 llegaron al Ministerio de Seguridad un total de 586 comunicaciones por posibles infracciones de tránsito. Tras el análisis de las autoridades provincial, en 83 de esos casos hubiera correspondido la aplicación de una multa.

Tras el análisis de las autoridades provinciales, se observó que la gran mayoría de los casos se trató de reportes sobre vehículos mal estacionados, ya sea en un cordón amarillo, sobre puentes, en veredas, en sendas peatonales o frente a paradas de colectivos.

En tanto, la segunda infracción más registrada fue el adelantamiento de vehículos con doble línea amarilla, una práctica que se puede observar con gran frecuencia en la Ruta 7 camino hacia alta montaña o hacia Chile.

Estas fueron las infracciones más reportadas:

El 84% corresponde a mal estacionamiento de vehículos.

El 9% por trasponer doble línea amarilla.

El 2% por pasar en semáforo en rojo

El 2% por adelantamiento incorrecto

El 1% por conducir usando el celular

El 1% por circular sin luces encendidas

El 1% no son infracciones viales.

Cómo funciona Modo Testigo

La primera etapa del sistema Modo Testigo comenzó hace un mes con la habilitación de un canal de WhatsApp para la recepción de comunicaciones ciudadanas y tiene un enfoque preventivo, educativo y de concientización vial.

Los videos e imágenes se envían al número 2615559592, el cual estará disponible las 24 horas y recibe notificaciones sobre situaciones observadas en la vía pública que representen conductas de riesgo para la circulación.

Para la segunda etapa, solo se podrán reportar infracciones a través de la aplicación Mendoza X Mí y desde ese momento se iniciarán los procesos para determinar si se trata de evidencia que identifique una infracción vial y se aplicará la correspondiente sanción.

La persona que notifique la infracción deberá abrir Mendoza X Mi y tomar las imágenes desde esa aplicación, que va a pedir que esté la ubicación activada. Dentro de la aplicación va a haber un botón flotante que al tocarlo se va a abrir la cámara para registrar las imágenes.

El equipo del Ministerio de Seguridad y Justicia filtrará los reportes para analizar aquellos que sean pasibles de sanción e informará a los respectivos juzgados viales para que se avance con el proceso contra los presuntos infractores. Finalmente, el juez de tránsito determinará si corresponde una multa en cada caso.