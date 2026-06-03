La policía de Nueva York investiga videos de hombres saliendo del sistema de alcantarillado de la ciudad

La policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación tras la aparición en las últimas semanas de múltiples videos que muestran a grupos de personas entrando y saliendo del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Se cree que los hombres, captados por cámaras de vigilancia en diversos barrios de Brooklyn y Queens, están buscando objetos de valor en el subsuelo, según informaron medios estadounidenses citando a fuentes policiales.

Aún no está claro si el mismo grupo se encuentra detrás de todos los incidentes.

En uno de los videos, se observa a varios hombres retirando la tapa de una alcantarilla para luego descender al sistema de drenaje, del cual vuelven a salir horas más tarde.

"Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y, además, extremadamente peligroso", declaró a la BBC un portavoz del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) de la ciudad.

"Las alcantarillas pueden presentar numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados", señaló el portavoz del DEP.

"Por estas razones, los ciudadanos nunca deben introducirse en tuberías, desagües, sumideros, alcantarillas o puntos de descarga".

Getty Images Los hombres podrían enfrentar cargos de robo con allanamiento de morada si son atrapados.

"Cazatesoros"

La semana pasada, la policía recibió reportes sobre varios individuos no identificados que retiraban las tapas de las alcantarillas e ingresaban al sistema de alcantarillado.

"Los individuos huyeron posteriormente del lugar en un vehículo desconocido, con rumbo desconocido", declaró el Departamento de Policía de Nueva York a la BBC.

"No se han reportado heridos. No hay detenidos y la investigación continúa en curso".

Se cree que los hombres que fueron captados en video saliendo de una alcantarilla son "cazatesoros" y exploradores urbanos en busca de objetos de valor en el sistema de alcantarillado, según informaron fuentes policiales a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Los hombres podrían enfrentar cargos de robo con allanamiento de morada si son atrapados.

BBC

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FUENTE: BBC