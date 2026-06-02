La insólita medida del alcalde de Nueva York para los niños que sorprendió en plena fiebre por la NBA

En medio de la euforia por el regreso de los Knicks a las Finales tras 27 años, el alcalde de Nueva York tomó una medida simbólica que rápidamente se volvió viral.

El alcalde de Nueva York protagonizó una firma simbólica junto a nenes en el Ayuntamiento.

En medio de la controversia que generó su elección como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani volvió a quedar envuelto en una “polémica”. Esta vez, el dirigente demócrata sancionó una nueva “ley” en medio de la locura que atraviesa la ciudad por el regreso de los Knicks a las Finales de la NBA.

Tras vencer a los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este, el equipo neoyorquino logró clasificarse a esta instancia después de 27 años. Este miércoles, los Knicks enfrentarán a los San Antonio Spurs en el primer partido de la serie.

Firma De Mamdani Nueva York X/@ZohranKMamdani

La nueva “ley” que firmó Zohran Mamdani En medio de la euforia que se vive en la ciudad, el alcalde firmó en el Ayuntamiento, acompañado por varios niños con camisetas de los Knicks, una curiosa “ley” para eliminar la “hora de dormir” (bedtime, en inglés).

El propio mandatario comentó luego de la firma y explicó: "Hoy, firmé una Orden Ejecutiva que deroga temporalmente las horas de acostarse en la Ciudad de Nueva York para que los niños de todas las edades puedan ver a nuestro equipo en las Finales de la NBA. Como Alcalde, te ves obligado a tomar muchas decisiones difíciles. Esta no fue una de ellas. Vamos Knicks", subrayó.