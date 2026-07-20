Mundial 2026: cuántos millones habrían gastado los argentinos que viajaron a ver la final

El Mundial 2026 terminó con la victoria de la Selección española ante Argentina en la final que tuvo lugar en la ciudad de Nueva Jersey el domingo 19 de julio. Sin embargo, antes del encuentro decisivo, miles de argentinos decidieron viajar a último momento a los Estados Unidos para formar parte del banderazo albiceleste y alentar al seleccionado de Lionel Scaloni.

Luego de que la Selección argentina derrotara a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 , crecía la expectativa por ganar la cuarta Copa. Por ello, miles de argentinos tomaron la decisión de viajar y no perderse de una experiencia irrepetible.

Un informe privado estimó que los argentinos que viajaron a último momento para la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España generaron una demanda adicional de divisas de US$58 millones . El cálculo fue realizado por la consultora Qualy y tomó como referencia el desplazamiento de hinchas que volaron exclusivamente para asistir al partido en Nueva Jersey.

El estudio se centró en la composición del público en el MetLife Stadium, que cuenta con capacidad para 82.500 espectadores. Según la estimación, entre 3.000 y 5.900 argentinos podrían ser considerados “viajeros incrementales”, es decir, personas que decidieron sumarse sobre la hora y trasladarse solo para el encuentro decisivo.

Ese grupo explica la demanda adicional de divisas señalada en el informe. Qualy calculó que el 45% de los argentinos que estaban en las tribunas viajó específicamente para la final, mientras que el 55% restante ya se encontraba en Estados Unidos siguiendo el torneo.

Como si fuera poco, la consultora planteó tres escenarios posibles según la cantidad de argentinos que lograron ingresar al estadio. En el escenario bajo, la presencia nacional habría sido del 8% del total, equivalente a 6.600 personas. Dentro de ese grupo, 3.000 serían viajeros de último momento.

De esta forma, el escenario central previó que un 12% de hinchas argentinos en el estadio, es decir, unas 9.900 personas. En ese caso, los viajeros incrementales habrían llegado a 4.500. Por último, el escenario alto contempla una participación del 16%, con 13.200 argentinos en las tribunas y 5.900 personas que habrían volado sobre la hora.

El informe también señaló que una parte importante de las localidades ya estaba vendida o asignada antes del partido. Según el reporte, esos lugares corresponden a FIFA, sponsors, federaciones, compradores corporativos y clientes que ya tenían su plaza comprada, fueran neutrales o no.

La dificultad para acceder a una entrada fue uno de los puntos centrales del análisis. De acuerdo con la consultora, el “precio de equilibrio” para las ubicaciones más económicas en el mercado secundario y en la reventa oficial oscila entre US$7.000 y más de US$10.000. Esos valores se suman al costo de los pasajes aéreos y otros gastos asociados al traslado de quienes definieron el viaje en la previa inmediata del partido.