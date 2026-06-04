Maltrato animal en una comisaría de Las Heras: golpeó a un perro adoptado por policías y terminó tras las rejas

El caso de maltrato animal ocurrió dentro de la Comisaría 16°, donde fue agredido Fatiga, un perro adoptado por el personal de la dependencia.

El hombre sospechado por el caso de maltrato animal y Fatiga, el can adoptado por los policías de la Comisaría 16° que sufrió la agresión.

Un perro adoptado por policías de la Comisaría 16° fue víctima de un caso de maltrato animal la mañana de este jueves en Las Heras. El autor del ataque fue un hombre que, instantes antes, había sido aprehendido por averiguación de antecedentes y descargó su bronca con el can mientras era ingresado a la seccional.

A raíz de ese episodio, el sujeto, que estaba a punto de ser liberado porque no contaba medidas pendientes, quedó complicado en una causa penal en la que tomó intervención la fiscal de Delitos Contra los Animales Mónica Fernández Poblet.

En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) analizaba la versión aportada por los efectivos que atestiguaron la agresión contra el perro llamado Fatiga, el cual desde hace tiempo fue acogido por los uniformados de la mencionada dependencia policial. Asimismo, se esperaban por los resultados de los análisis realizados al can por parte de personal especializado.

Fuentes policiales relataron que todo comenzó alrededor de las 8.30 cuando personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), dependiente de la Subcomisaría Sánchez, arribó a la Comisaría 16° para ingresar a un hombre, identificado como Víctor Ramón Rivas (26), a quien habían aprehendido en la vía pública por averiguación de antecedentes.

El ataque al perro y la detención del sospechoso A partir de allí, se realizó el procedimiento de rutina, verificando que no contaba con medidas pendientes con la Justicia, por lo que iba a recuperar la libertad una vez que se le practicara la requisa. Pero, en ese instante, mientras atravesaba la galería del patio para ser llevado al sector de los calabozos, agredió de manera inesperada a Fatiga, el perro de la dependencia, propinádole tres patadas, surge del procedimiento policial.