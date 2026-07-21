Un colectivo perdió una rueda en la Ruta 40 y el viaje terminó en un gran susto

El colectivo siguió estable gracias a su doble eje trasero. Los pasajeros vivieron momentos de tensión cuando viajaban por Ruta 40, a la altura de Santa Cruz.

Un viaje de rutina por la Ruta 40, en la provincia de Santa Cruz, pudo terminar en una tragedia cuando un colectivo de larga distancia perdió una de sus ruedas traseras mientras circulaba entre El Calafate y Río Gallegos. A pesar del episodio, la pericia de los choferes y las características técnicas del micro evitaron un desenlace más crítico.

El incidente ocurrió cerca de las 11.30 horas de este martes, poco antes de llegar al paraje La Esperanza, en las inmediaciones del cruce de la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 5. La unidad, perteneciente a la empresa Taqsa Marga, sufrió el desprendimiento de una rueda del eje trasero mientras avanzaba sobre una calzada cubierta de nieve.

Los pasajeros relataron que la pieza salió despedida hacia la banquina y continuó rodando mientras el colectivo seguía su marcha. "De repente vimos cómo una rueda salió andando", recordó uno de los viajeros, describiendo el desconcierto que se vivió dentro del vehículo.

El colectivo no perdió estabilidad Pese a la gravedad del desperfecto mecánico, el ómnibus no perdió estabilidad. Esto fue posible porque cuenta con doble eje trasero y dos ruedas por lado, una configuración que permitió mantener el equilibrio. Además, la rueda se desprendió del lado derecho, por lo que terminó sobre la banquina y no invadió el carril contrario, donde en ese momento no circulaban otros vehículos.

Tras controlar la situación, los choferes recuperaron la rueda y condujeron el colectivo hasta el paraje La Esperanza. Allí, la empresa dispuso otra unidad para completar el recorrido hacia Río Gallegos.