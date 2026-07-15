Aumentan los boletos de colectivo y subte en agosto: cuánto costará viajar
Desde agosto aumentan los boletos de colectivo y subte en CABA y la provincia de Buenos Aires. Cuánto costará cada viaje.
El transporte público tendrá un nuevo aumento desde el 1 agosto. Las tarifas del subte y los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires subirán un 3,9% de acuerdo con el esquema de actualización automática que aplican ambas jurisdicciones.
El incremento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación informado por el Indec, que en junio fue del 1,9%, con un adicional del 2%.
Cuánto costará el boleto de colectivo en agosto
El boleto de las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA tendrá estos valores con la SUBE registrada:
- Hasta 3 kilómetros: $820,99.
- Entre 3 y 6 kilómetros: $947,83.
- Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,84.
- Más de 12 kilómetros: $1.093,91.
En tanto, los colectivos de jurisdicción bonaerense también aumentarán un 3,9% y las tarifas quedarán de la siguiente manera:
- Hasta 3 kilómetros: $1.098,48.
- Entre 3 y 6 kilómetros: $1.235,78.
- Entre 6 y 12 kilómetros: $1.373,09.
- Entre 12 y 27 kilómetros: $1.647,74.
- Más de 27 kilómetros: $1.937,16.
Por su parte, las líneas de jurisdicción nacional no estarán alcanzadas por este ajuste y mantendrán su esquema tarifario vigente. Actualmente, el boleto mínimo cuesta $742,81, mientras que con SUBE registrada el valor es de $757,67. Los beneficiarios de la Tarifa Social pagan $340,95, y quienes utilizan una SUBE sin registrar abonan $1.515,33.
A cuándo aumenta el subte
Los pasajeros del subte también deberán afrontar una suba del 3,9% desde agosto.
Con el nuevo cuadro tarifario, los valores serán:
- Boleto general con SUBE registrada: $1.684,22.
- Boleto con SUBE sin registrar: $2.640,10.
Además, continuarán vigentes las tarifas diferenciales:
- Tarifa Social: $567.
- Boleto estudiantil: $226.
- Premetro: $567,35.
Qué descuentos tiene el boleto de subte
El sistema de descuentos para pasajeros frecuentes continuará aplicándose de forma automática según la cantidad de viajes realizados durante el mes:
- De 1 a 20 viajes: $1.621.
- De 21 a 30 viajes: $1.296,80.
- De 31 a 40 viajes: $1.134,70.
- Desde el viaje 41 en adelante: $972,60.
También seguirán disponibles los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentren en lista de espera para un trasplante.
Por último, el sistema mantendrá los distintos medios de pago habilitados, entre ellos la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito sin contacto y los códigos QR disponibles en los molinetes multipago.