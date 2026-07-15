Aumentan los boletos de colectivo y subte en agosto: cuánto costará viajar

Desde agosto aumentan los boletos de colectivo y subte en CABA y la provincia de Buenos Aires. Cuánto costará cada viaje.

El transporte público tendrá un nuevo aumento desde el 1 agosto. Las tarifas del subte y los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires subirán un 3,9% de acuerdo con el esquema de actualización automática que aplican ambas jurisdicciones.

El incremento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación informado por el Indec, que en junio fue del 1,9%, con un adicional del 2%.

Los boletos de colectivos en el AMBA tendrán un ajuste del 3,9%. Foto: Analía Melnik/MDZ Cuánto costará el boleto de colectivo en agosto El boleto de las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA tendrá estos valores con la SUBE registrada:

Hasta 3 kilómetros: $820,99.

Entre 3 y 6 kilómetros: $947,83.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,84.

Más de 12 kilómetros: $1.093,91. En tanto, los colectivos de jurisdicción bonaerense también aumentarán un 3,9% y las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $1.098,48.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.235,78.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.373,09.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.647,74.

Más de 27 kilómetros: $1.937,16. Por su parte, las líneas de jurisdicción nacional no estarán alcanzadas por este ajuste y mantendrán su esquema tarifario vigente. Actualmente, el boleto mínimo cuesta $742,81, mientras que con SUBE registrada el valor es de $757,67. Los beneficiarios de la Tarifa Social pagan $340,95, y quienes utilizan una SUBE sin registrar abonan $1.515,33.