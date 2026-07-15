Vuelve la Expo Rural: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

La Expo Rural 2026 vuelve a abrir sus puertas este jueves en el predio de La Rural , en la antesala de las vacaciones de invierno. Durante esta edición habrá exhibiciones de animales, maquinaria, propuestas gastronómicas, espectáculos y actividades para toda la familia, además de expositores del sector agropecuario.

La 138° Exposición de Agricultura y Ganadería reunirá a más de 4.500 animales y 400 stands comerciales, donde productores, empresas e instituciones presentarán las últimas novedades vinculadas al agro, la genética, la nutrición animal y la innovación tecnológica. Además de los espacios de negocios, la programación incluirá experiencias interactivas y propuestas recreativas para grandes y chicos.

La muestra se desarrollará del 16 al 26 de julio en La Rural, que abrirá todos los días de 9:00 a 20:00.

La Expo se realizará del 16 al 26 de julio en el predio de La Rural.

Las entradas tienen los siguientes valores:

Cada ticket es válido para un solo día de ingreso.

Cómo comprar las entradas para la Expo Rural 2026

Para adquirir los tickets por internet, los interesados tienen que seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma La Rural Tickets.

Iniciar sesión con usuario y contraseña.

Seleccionar el evento "Exposición Rural 2026".

Elegir la cantidad y el tipo de entradas.

Completar el pago con el medio elegido.

Recibir los tickets por correo electrónico o consultarlos desde la sección "Mis entradas" del sitio.

Quiénes pueden entrar gratis o con descuento

La organización también ofrece beneficios para determinados grupos.

Pueden ingresar sin cargo:

Jubilados, los lunes y martes.

Menores de 8 años.

Personas con discapacidad.

Estudiantes de las facultades de Agronomía y Veterinaria y del ISEA, de 9:00 a 12:00, presentando certificado de alumno regular.

Asimismo, los jubilados que visiten la muestra de miércoles a domingo igualmente podrán acceder a una entrada con descuento de $8.500, disponible únicamente en las boleterías de La Rural.