Un importante sismo en el Océano Pacífico se sintió este martes por la noche en Mendoza

El Inpres informó que el movimiento tuvo una magnitud de 4,9 y fue percibido levemente por algunas personas en la Ciudad de Mendoza.

Tembló en el Océano Pacífico y el movimiento fue percibido en Mendoza.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que este martes a las 22:09 (hora local) se registró un sismo de magnitud 4,9 con epicentro en el Océano Pacífico, a 67 kilómetros al noroeste de Valparaíso, Chile. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

De acuerdo con el organismo, el temblor fue percibido levemente en la Ciudad de Mendoza. La intensidad fue de II a III en la escala Mercalli Modificada, por lo que pudo ser sentido por algunas personas en reposo o que se encontraban en edificios.