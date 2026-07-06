Lunes movido: un fuerte sismo en Chile y dos seguidos en Mendoza

El movimiento de mayor magnitud ocurrió en Chile y fue percibido en el norte mendocino. Horas más tarde, se registraron dos sismos en la provincia.

El lunes estuvo marcado por una intensa actividad sísmica que se hizo sentir en Mendoza. Durante la jornada se registró un fuerte sismo en Chile y, horas más tarde, otros dos movimientos telúricos con epicentro en territorio mendocino, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El primero de los eventos ocurrió a las 13.15 y alcanzó una magnitud de 5,1. El epicentro se ubicó cerca de la costa de Valparaíso, en la Cuarta Región de Chile, con una profundidad de apenas 20 kilómetros. Debido a estas características, el movimiento fue percibido con cierta intensidad en varias zonas de Mendoza, especialmente en el norte de la provincia.

Dos nuevos movimientos con epicentro en Mendoza Ya por la noche, el Inpres reportó dos sismos consecutivos en Mendoza. El primero se produjo a las 20.04, tuvo una magnitud de 2,8 y su epicentro se localizó a 39 kilómetros de San Martín, con una profundidad de 8 kilómetros. La intensidad fue de II a III en la escala Mercalli, por lo que pudo ser percibido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, principalmente en Tunuyán.

El primero de los sismos percibidos este lunes por la noche en Mendoza. Inpres Seis minutos después, a las 20.10, se registró un segundo movimiento de magnitud 3,7. En este caso, el epicentro se ubicó a 18 kilómetros de Tunuyán y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.