Tiembla México: un fuerte sismo sacudió la región de Sinaloa

El movimiento fue registrado este martes 30 de junio de 2026 al suroeste de Guasave. El SSN ajustó el reporte preliminar y ubicó el epicentro en el mar.

El sismo se registró por la tarde en México.

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Sinaloa durante la tarde de este martes 30 de junio de 2026. Según el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 13:45, con epicentro 116 kilómetros al suroeste de Guasave y una profundidad de 5 kilómetros.

Según explicaron, el epicentro se localizó en el mar, frente a la zona suroeste de Guasave, al noroeste de México. En redes sociales, ciudadanos de la región reportaron haber percibido temblores tras el movimiento telúrico.

Por el momento, las autoridades estatales no confirmaron la presencia de víctimas, personas heridas ni daños materiales vinculados con el sismo.