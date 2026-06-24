EE.UU. emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado frente a las costas de Venezuela.

EE.UU. emite un aviso de tsunami para parte del Caribe tras un sismo en Venezuela

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses luego de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera las costas de Venezuela.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre posibles variaciones anómalas del nivel del mar y recomiendan a la población permanecer atenta a las indicaciones oficiales, especialmente en zonas costeras vulnerables.

Hasta el momento, organismos de emergencia evalúan el impacto del movimiento telúrico y monitorean la evolución de las condiciones marítimas en la región del Caribe.