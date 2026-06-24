EE.UU. emite un aviso de tsunami para parte del Caribe tras un sismo en Venezuela
EE.UU. emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado frente a las costas de Venezuela.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses luego de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera las costas de Venezuela.
Las autoridades mantienen la vigilancia sobre posibles variaciones anómalas del nivel del mar y recomiendan a la población permanecer atenta a las indicaciones oficiales, especialmente en zonas costeras vulnerables.
Hasta el momento, organismos de emergencia evalúan el impacto del movimiento telúrico y monitorean la evolución de las condiciones marítimas en la región del Caribe.
FUENTE: EFE