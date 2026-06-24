Impactantes videos del terremoto en Venezuela: destrozos en edificios, rutas agrietadas y pánico
El fuerte terremoto en Venezuela generó alertas de tsunami en el Caribe y dejó escenas de pánico captadas en videos.
Tras el paso de un fuerte terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo se sintió en gran parte del país, especialmente en la capital, Caracas. El movimiento también fue percibido en otros países de la región. En redes sociales, varios videos muestran los destrozos ocasionados por el temblor.
Según los primeros reportes, el movimiento se produjo a una profundidad estimada de 10 kilómetros, lo que llevó a que territorios como Aruba y Curazao, entre otros, emitieran alertas de tsunami. En Colombia también se sintió el sismo, aunque las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami.
Los videos de los destrozos en Venezuela
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños provocados por el fuerte movimiento: edificios destruidos, desprendimientos en distintas construcciones, grietas en rutas y escenas de tensión en un aeropuerto, donde parte del techo se desprendió.
Así se vivió el terremoto durante un partido de beisbol en Venezuela
También se viralizó el momento en que comenzó el temblor durante un partido de béisbol en el país, lo que generó conmoción entre asistentes y jugadores y obligó a postergar el encuentro.