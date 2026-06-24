Gobierno de Puerto Rico pide "tranquilidad" por alerta de tsunami tras sismo en Venezuela.

Jenniffer González pidió calma y precaución en Puerto Rico tras la alerta de tsunami emitida luego del terremoto de magnitud 7,1 registrado en Venezuela.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó este miércoles "tranquilidad" y precaución a la población del archipiélago que está bajo alerta de tsunami, debido al terremoto de magnitud 7,1 que sacudió Venezuela.

"Quiero darle tranquilidad a la gente. Lo que esta advertencia significa es que a eso de las 19:19 hora local (23:19 GMT) de la noche lo que se prevé es que como este terremoto de 7,1 para Venezuela, pudiera crear en las costas de Puerto Rico, específicamente en la zona sur, aunque se prevé que en todas las costas de Puerto Rico unas fuertes corrientes marinas", indicó la mandataria en vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

Estas declaraciones llegan después de que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitiera este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

"Todos aquellos bañistas que están en nuestras cosas, salgan del agua", subrayó González.

Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan publicó una advertencia de tsunami para la zona del Caribe y recomendó a los ciudadanos a "alejarse de las playas, puertos y marinas".