Marruecos frustró el ingreso a Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

Cientos de migrantes , en su mayoría provenientes de países subsaharianos, fueron interceptados este sábado por las fuerzas de seguridad de Marruecos cuando intentaban cruzar de manera irregular hacia Ceuta , el enclave español ubicado en el norte de África.

Los operativos se concentraron en las inmediaciones de Fnideq, conocida como Castillejos en español, especialmente en una zona montañosa cercana a la frontera. Según constató la agencia EFE, durante la jornada se produjeron varios intentos de cruce masivo que fueron frustrados por los efectivos marroquíes.

Entre los elementos incautados o encontrados en poder de algunos de los retenidos había picos y otras herramientas que, según las autoridades, podrían haber sido utilizadas para intentar superar la valla fronteriza que separa Marruecos de Ceuta.

Las fuerzas marroquíes mantienen desplegado un amplio dispositivo en los alrededores de Fnideq para impedir nuevos intentos de entrada al territorio español.

Los operativos se concentraron en las inmediaciones de Fnideq, conocida como Castillejos en español

Los agentes, acompañados por perros, recorren las zonas montañosas en busca de grupos de migrantes que permanecen escondidos en el área y que podrían intentar llegar nuevamente hasta la frontera.

Miles de efectivos participan del operativo organizado por Rabat ante la convocatoria realizada a través de redes sociales para intentar un cruce masivo hacia Ceuta durante este sábado.

Freno a migrantes en ceuta

La movilización se produjo después de los hechos registrados los días 30 y 31, cuando decenas de miles de personas lograron llegar al enclave español a pie y a nado.

El trágico antecedente

Los nuevos intentos de cruce tienen como antecedente inmediato la tragedia ocurrida durante esas jornadas, cuando una gran cantidad de migrantes intentó alcanzar Ceuta en medio de una situación de extrema tensión.

Organizaciones humanitarias estimaron que al menos 141 personas murieron durante esos episodios, lo que volvió a poner el foco internacional sobre las condiciones y los riesgos que enfrentan quienes intentan atravesar irregularmente la frontera.

Ante la posibilidad de una nueva llegada masiva, Marruecos reforzó la vigilancia en las inmediaciones de Fnideq y desplegó un importante número de efectivos para impedir que los grupos de migrantes alcanzaran la valla fronteriza.

Las autoridades continúan monitoreando la zona ante la posibilidad de que se produzcan nuevos intentos de cruce durante las próximas horas.