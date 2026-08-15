Las impactantes imágenes del terremoto que sacudió a Granada

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este sábado a Granada y distintas zonas de Andalucía. El sismo tuvo epicentro en el municipio de Alhendín, se registró a la 1:04 (hora local) y fue percibido con intensidad en numerosos puntos de la provincia y regiones cercanas del sur de España .

El movimiento telúrico provocó la caída de objetos, desplazamiento de muebles y movimientos de puertas y ventanas en viviendas. También se registraron desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y otros daños materiales en distintos municipios del área metropolitana de Granada.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó inicialmente una magnitud de 4,8, que posteriormente fue elevada a 5,2. El organismo indicó que el temblor ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

La intensidad del fenómeno generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia . El 112 de Andalucía recibió más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto, provenientes de prácticamente todas las provincias de la comunidad, con excepción de Huelva y Cádiz.

Entre las zonas afectadas se encuentran Armilla y Churriana, donde se detectaron desprendimientos en fachadas, y Huétor Vega, que sufrió cortes en el suministro eléctrico. También hubo reportes desde municipios de Jaén, Almería y Málaga, mientras que el movimiento llegó a sentirse incluso en Córdoba capital.

Las impactantes imágenes del sismo que sacudió a Granada

Fuertes imágenes del terremoto

Uno de los videos que se viralizó en redes sociales mostró la reacción de un hombre que se encontraba transmitiendo en vivo desde su vivienda cuando comenzó el terremoto. La grabación permitió dimensionar la intensidad con la que fue percibido el movimiento.

La actividad sísmica ya había generado preocupación durante el viernes, cuando se produjeron otros tres terremotos en la misma zona metropolitana de Granada, con magnitudes de entre 2,3 y 3,7.

Las redes rápidamente se inundaron de imágenes de los primeros momentos del movimiento telúrico y las consecuencias que dejó a su paso.

Las impactantes imágenes del terremoto que sacudió a Granada

Las impactantes imágenes del sismo que sacudió a Granada

Terremoto: Un sismo de magnitud 5,2 sacudió Granada y Andalucía en la madrugada del sábado.