Indonesia eleva a 38 el número de muertos tras el terremoto

Las autoridades de Indonesia confirmaron 38 fallecidos tras el fuerte terremoto que sacudió al país isleño.

Las autoridades de Indonesia elevaron a 38 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

El jefe de la BNPB, Suharyanto, explicó en rueda de prensa que "se registraron 38 fallecidos, dos heridos graves, 11 leves y 2.000 evacuados", sin detallar, por el momento, donde se produjeron las muertes.

EFE El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Continúan evacuando personas tras el terremoto Más de medio centenar de viviendas de la isla han sufrido daños graves y se han registrado aludes en algunos puntos de Flores, según la BNPB. También resultó afectado el aeropuerto de la turística Komodo, si bien sigue operativo, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

EFE Asimismo, alrededor de 2.000 residentes fueron evacuados de las zonas costeras tras el fuerte temblor, que activó la alerta temprana de tsunami, suspendida poco después.