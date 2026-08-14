Accidente aéreo en Bolivia: un muerto, dos heridos y un fiscal desaparecido
Una aeronave perdió contacto durante un vuelo hacia Cachascani y fue localizada tras activarse su señal de emergencia.
Una avioneta privada cayó cerca de un aeropuerto rural de Beni, Bolivia, y dejó como saldo una persona fallecida, dos heridas y un desaparecido, informó el Ministerio de Defensa. La aeronave, matrícula CP-928, cubría la ruta entre Trinidad y el aeropuerto de Cachascani cuando perdió contacto.
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) activó un operativo de búsqueda luego de que se detectara la señal de emergencia ELT. La aeronave fue localizada cerca de Cachascani y los equipos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) se trasladaron hasta el lugar.
Cómo fue el rescate de los ocupantes
En un primer momento, la FAB informó que los cuatro ocupantes —dos fiscales, un abogado y el piloto— habían sido encontrados con vida. Sin embargo, horas después se confirmó la muerte de uno de ellos y el rescate de dos personas heridas, una de gravedad.
El cuarto ocupante, uno de los fiscales, continúa desaparecido. Según el Ministerio de Defensa, se habría separado del grupo "presuntamente con la intención de buscar ayuda". Dos rescatistas SAR permanecen en Cachascani junto con trabajadores de la zona para intentar localizarlo.
Investigan las causas del accidente
La FAB señaló que "las circunstancias y las causas del accidente aún no fueron determinadas y deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente".
El operativo permitió delimitar el área del siniestro mediante la señal de emergencia y el análisis de datos de vigilancia radar. La avioneta había perdido contacto durante el trayecto hacia Cachascani.