Accidente aéreo en Bolivia: un muerto, dos heridos y un fiscal desaparecido

Una aeronave perdió contacto durante un vuelo hacia Cachascani y fue localizada tras activarse su señal de emergencia.

Equipos de rescate trabajaban en la zona donde fue localizada la avioneta.

Una avioneta privada cayó cerca de un aeropuerto rural de Beni, Bolivia, y dejó como saldo una persona fallecida, dos heridas y un desaparecido, informó el Ministerio de Defensa. La aeronave, matrícula CP-928, cubría la ruta entre Trinidad y el aeropuerto de Cachascani cuando perdió contacto.

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) activó un operativo de búsqueda luego de que se detectara la señal de emergencia ELT. La aeronave fue localizada cerca de Cachascani y los equipos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) se trasladaron hasta el lugar.

Cómo fue el rescate de los ocupantes En un primer momento, la FAB informó que los cuatro ocupantes —dos fiscales, un abogado y el piloto— habían sido encontrados con vida. Sin embargo, horas después se confirmó la muerte de uno de ellos y el rescate de dos personas heridas, una de gravedad.

El cuarto ocupante, uno de los fiscales, continúa desaparecido. Según el Ministerio de Defensa, se habría separado del grupo "presuntamente con la intención de buscar ayuda". Dos rescatistas SAR permanecen en Cachascani junto con trabajadores de la zona para intentar localizarlo.

El comunicado oficial de la Fuerza Aérea tras el accidente en Bolivia. Investigan las causas del accidente La FAB señaló que "las circunstancias y las causas del accidente aún no fueron determinadas y deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente".