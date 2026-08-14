Sismo de magnitud 4,8 sacude Granada y eleva la actividad sísmica en la zona

Un temblor registrado cerca de Alhendín fue el más fuerte de los últimos tiempos y se suma a una serie de movimientos detectados durante agosto.

El sismo tuvo su epicentro a 2 kilómetros de Alhendín, en la provincia de Granada.

Un sismo de magnitud 4,8 se registró en Granada, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento ocurrió alrededor de la 1:04, hora local de España (pasadas las 20 en Argentina), y tuvo su epicentro a 2 kilómetros de Alhendín, en la provincia de Granada.

De acuerdo con los registros oficiales, el temblor se localizó a cero kilómetros de profundidad, una característica que marca un movimiento prácticamente superficial. El episodio se produjo en un contexto de actividad sísmica sostenida en el área, que acumuló varios movimientos durante las últimas semanas.

Sismo de magnitud 4,8 sacude Granada Granada acumula 32 terremotos en agosto Durante la última semana se contabilizaron 12 terremotos en la zona, mientras que el acumulado desde el comienzo de agosto llegó a 32. El movimiento registrado este viernes se convirtió, además, en el de mayor magnitud de la serie reciente.

El antecedente más fuerte de los últimos tiempos se había producido el 26 de julio, cuando otro terremoto alcanzó una magnitud de 3,7. El nuevo sismo de 4,8 representa, por lo tanto, un salto significativo respecto de aquel registro.