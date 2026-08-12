Terremotos: por qué un especialista advierte que Mendoza podría sufrir un gran sismo

El terremoto de magnitud 7,4, registrado el pasado lunes en Colombia , dejó un saldo de al menos 250 muertos, cientos de heridos, más de 2.000 desaparecidos y el colapso de un centenar de edificios y viviendas.

El 24 de junio, Venezuela también sufrió un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5. Mientras continúan las tareas de remoción de escombros, el balance oficial reportó al menos 6.301 muertos, 73.356 personas atendidas en hospitales y 53.314 viviendas inspeccionadas, de las cuales 9.567 fueron consideradas de alto riesgo.

Frente a estas catástrofes, crece la preocupación por la posibilidad de que un evento de esta magnitud ocurra en Argentina. Según el geólogo e investigador del Conicet Andrés Folguera , estos movimientos destructivos suelen registrarse cada 30 años y el país "hace tiempo está en una ventana de tiempo de probabilidad alta de que esto ocurra".

A esta advertencia se suma la preocupación por el estado de las construcciones en Mendoza. Desde el Centro de Ingenieros de Mendoza alertaron sobre el crecimiento de las construcciones clandestinas en la provincia . A través de un comunicado emitido días atrás, aseguraron que uno de cada cinco metros cuadrados construidos se realizó sin asesoramiento profesional ni control municipal.

Según indicaron, esta situación podría tener consecuencias especialmente graves frente a un terremoto, ya que la respuesta de esas edificaciones podría ser "tan catastrófica o incluso peor" que la observada en Venezuela.

Mendoza y los terremotos

Mendoza está entre las provincias con mayor riesgo sísmico de Argentina. El 26 de enero de 1985, la provincia sufrió uno de los terremotos más destructivos de la historia reciente. Seis personas murieron, hubo más de 200 heridos y miles de viviendas destruidas.

A 41 años de aquel desastre natural, el geólogo Andrés Folguera explicó por qué puede desarrollarse nuevamente un fenómeno de este tipo en Mendoza.

"En el caso de Colombia ha habido sismos equivalentes hacia atrás, en 2012, 2004, 1999, 1979, 1906. Ahí conté por lo menos cinco sismos importantes en el plazo de un siglo. En el caso de Venezuela lo mismo. Si uno toma la zona de Cuyo, ha habido eventos destructivos en 1977, 1944, 1861, 1898, 1929. Cada 25 o 30 años hay un gran sismo destructivo en la zona de Cuyo", dijo el especialista en diálogo con "MDZ Club" de MDZ Radio.

El terremoto de 1985 es uno de los más destructivos de la historia reciente de Mendoza. Anuario Diario Mendoza

"Si estamos diciendo que cada 30 años se registran movimientos de este tipo, ya hace rato estamos en una ventana de tiempo de probabilidad alta de que eso ocurra", alertó.

Si bien Folguera resaltó la conciencia de los habitantes de Cuyo con respecto a los sismos, expresó que no es suficiente.

"La educación es central, pero no es la única solución. El Estado, provincial y nacional, debe ejecutar planes sistemáticos para ordenamiento territorial y para construcción antisísmicas. Las vidas se salvan a través de la acción del Estado", concluyó.

Construcciones clandestinas en Mendoza

El Centro de Ingenieros elaboró un informe en el que advierte sobre el crecimiento de las construcciones clandestinas en la provincia, tomando como referencia estadísticas de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza.

Según explicaron, la superficie construida sin permiso previo, es decir clandestinamente, pasó de 118.655 metros cuadrados en el año 2000 a 324.996 metros cuadrados en el año 2025. Mientras que en el 2000 representaba un 16.23% del total, durante el último año pasó al 30.59%.

Crecen las obras clandestinas y apuntan a fallas en el control municipal. Casa CONICET

"Es muy notable como ese porcentaje acumulado ha ido creciendo año tras año, lo que nos indica que existe una actitud creciente de construir clandestinamente que resulta altamente peligrosa porque 1 de cada 5 metros cuadrados construidos se hizo sin asesoramiento profesional ni control municipal y por lo tanto la respuesta de estas construcciones durante la ocurrencia de un terremoto pueden resultar tan catastróficas o más respecto de lo ocurrido en Venezuela", indica el informe.

Daniel Dimaria, presidente del Colegio de Ingenieros, expresó que año a año observan un crecimiento de construcciones clandestinas, que consideran "altamente riesgoso por la zona en la que vivimos".

"Sabemos que la Provincia está intentando que haya un único código de edificación y un único código de construcción sismo resistente. Eso es altamente positivo, pero todavía falta. Hoy cada municipalidad tiene su propia lógica", afirmó.