Preocupación por el avance de obras clandestinas y su impacto urbano

Desde el Colegio de Arquitectos cuestionan los controles municipales. Por qué crecen las obras sin aprobación oficial en Mendoza

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Leticia Martínez, analizó en MDZ Radio la situación de las obras privadas y clandestinas en la provincia y advirtió sobre el impacto que tienen en la calidad urbana y en la planificación territorial. “En este momento hay como moratorias de distintos municipios por el tema justamente de las obras clandestinas”, señaló.

Martínez explicó que una obra clandestina "es una obra que se ha hecho sin los permisos municipales" y detalló que el proceso formal implica "contratar un profesional que arme la documentación técnica", cumplir con "los indicadores urbanos que tiene cada municipio" y con "el código de construcción que tiene cada municipio", presentar la documentación y obtener el permiso antes de iniciar los trabajos. En los casos irregulares, afirmó, "todo eso no pasa".

Indicó que no todas las construcciones clandestinas carecen de asesoramiento técnico, aunque advirtió que “Mendoza es una zona sísmica y no está bueno construir sin el asesoramiento profesional”. Recordó además que “la arquitectura está declarada como una profesión de riesgo, estamos dentro del artículo 43 de la Ley Nacional de Educación, como una profesión de riesgo, por lo tanto requiere controles”.

Demoras, multas y falta de control municipal Sobre las causas del fenómeno, descartó que sea exclusivamente económico: “No es por una cuestión de plata, porque en definitiva terminan pagando, incluso tienen esta multa”. Y precisó que en algunos casos “es el 1000% de lo que deberían haber pagado en el aforo municipal”. A su entender, la principal razón es “agilizar tiempos”, ya que “es inviable que una documentación técnica la tengan 6, 7, 8 meses, o un año para aprobarla, porque perdiste un montón de plata”.

En relación al rol de los municipios, sostuvo que “hay municipios que realmente tienen su tramitación mucho más ágil” y otros que realizan revisiones “mucho más exhaustivas”. Sin embargo, fue crítica respecto de los niveles de informalidad: “Hay municipios que tienen más del 70% de obra clandestina, y no es que nos parezca, es que la cantidad de relevamientos es más alta que la cantidad de obra nueva”. Y agregó: “Es una obligación del municipio controlar las obras”.