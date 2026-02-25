Progreso de obras en Guaymallén: así se transforma el entorno de la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de Guaymallén registra avances en la obra de Recuperación Integral y Ordenamiento del Entorno de la Terminal de Ómnibus , un proyecto que progresa por etapas y que actualmente se concentra en calle Reconquista.

En ese sector, se ejecuta la renovación completa de calzadas, veredas, cordón, cunetas y banquinas, en el marco de un plan urbanístico orientado a mejorar la circulación y el entorno de este punto estratégico.

Según se informó oficialmente, "estas tareas están proyectadas sobre las líneas urbanísticas establecidas por el municipio para mejorar el entorno de edificios públicos", lo que refleja el alcance integral de la intervención.

El proyecto contempla la intervención de todas las arterias que rodean la Terminal de Ómnibus, con avances progresivos en distintos frentes. Entre las acciones previstas se encuentra la renovación de calzadas y veredas con adoquines y baldosas de granito, lo que permitirá consolidar un nuevo perfil urbano y mejorar la circulación peatonal.

Además, se ejecutan cordones, cunetas y banquinas, junto con la adecuación del sistema de drenaje mediante alcantarillas y pendientes adaptadas. Estas mejoras buscan optimizar el escurrimiento del agua y acompañar el desarrollo urbanístico de la zona .

Guaymallén avanza con la obra de recuperación integral del entorno de la Terminal de Ómnibus.

Cambios en accesibilidad, iluminación y equipamiento

En paralelo, se avanza en la reconstrucción de veredas y esquinas, incorporando rampas y ampliando espacios para peatones, con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

También se proyecta la instalación de nuevos apeaderos para el transporte público, la construcción de puentes vehiculares y peatonales, y el recambio de luminarias por tecnología LED, que aporta mayor visibilidad.

La obra incluye, además, mejoras en drenajes urbanos, incorporación de forestación con especies adaptadas al clima local y nuevo equipamiento urbano. De esta manera, el proyecto continúa su desarrollo con el objetivo de optimizar la infraestructura y reorganizar el entorno de la Terminal de Ómnibus en Guaymallén.