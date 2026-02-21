Presenta:

Sociedad

|

Guaymallén

Cómo funciona el programa de Guaymallén que ofrece reintegros a comerciantes

La iniciativa busca fomentar la actividad comercial con beneficios económicos y acompañamiento técnico para proyectos locales.

MDZ Sociedad

Marcos Calvente, presentó el programa “Guaymallén Invierte con Vos”.

Marcos Calvente, presentó el programa “Guaymallén Invierte con Vos”.

Prensa Municipalidad de Guaymallén

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, presentó el programa “Guaymallén Invierte con Vos”, una propuesta destinada a promover el crecimiento económico del departamento mediante incentivos a la inversión privada.

La iniciativa contempla un reintegro de hasta el 40% para quienes desarrollen nuevos comercios o amplíen emprendimientos existentes, incluyendo la compra de equipamiento, reformas edilicias e instalación de locales.

Te Podría Interesar

El anuncio se realizó en Hathor Hotels, ante la presencia de empresarios y emprendedores, y se enmarca dentro del plan integral “Impulsamos Guaymallén”, orientado a reducir el costo fiscal de emprender y facilitar los trámites administrativos.

Cómo funciona el programa y cómo acceder

Según se informó, el beneficio se compone de una devolución del 50% en efectivo y el otro 50% en crédito fiscal municipal transferible, lo que permite mejorar las condiciones financieras de los proyectos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuniGuaymallen/status/2025007566598582320&partner=&hide_thread=false

Quienes deseen acceder deberán acercarse a la Dirección de Comercio e Industria del municipio, donde un equipo técnico brinda asesoramiento personalizado y acompaña a los interesados durante todo el proceso de inversión y solicitud del reintegro.

La oficina funciona en Benavente 4153, junto al banco Santander Río y frente al edificio central de la comuna. También se puede consultar al teléfono 4498228 o vía correo electrónico a [email protected]. La atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 14 horas.

Para reclamos y denuncias, el municipio dispone del Servicio de Atención y Mejora Continua, disponible de lunes a viernes de 8 a 18 horas al 4498181 (opción 2).

Archivado en

Notas Relacionadas