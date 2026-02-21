Cómo funciona el programa de Guaymallén que ofrece reintegros a comerciantes

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente, presentó el programa “Guaymallén Invierte con Vos”, una propuesta destinada a promover el crecimiento económico del departamento mediante incentivos a la inversión privada.

La iniciativa contempla un reintegro de hasta el 40% para quienes desarrollen nuevos comercios o amplíen emprendimientos existentes, incluyendo la compra de equipamiento, reformas edilicias e instalación de locales.

El anuncio se realizó en Hathor Hotels, ante la presencia de empresarios y emprendedores, y se enmarca dentro del plan integral “Impulsamos Guaymallén ”, orientado a reducir el costo fiscal de emprender y facilitar los trámites administrativos.

Según se informó, el beneficio se compone de una devolución del 50% en efectivo y el otro 50% en crédito fiscal municipal transferible, lo que permite mejorar las condiciones financieras de los proyectos.

Quienes deseen acceder deberán acercarse a la Dirección de Comercio e Industria del municipio, donde un equipo técnico brinda asesoramiento personalizado y acompaña a los interesados durante todo el proceso de inversión y solicitud del reintegro.

En 2026 seguimos apostando al crecimiento con Impulsamos Guaymallén Tres programas para potenciar inversión y empleo: reintegro de hasta 40%, Aforo Cero para construir o habilitar, y eliminación de 101 tasas. Más facilidades para emprender. https://t.co/fnye0BNWpH pic.twitter.com/tzKihutA0o

La oficina funciona en Benavente 4153, junto al banco Santander Río y frente al edificio central de la comuna. También se puede consultar al teléfono 4498228 o vía correo electrónico a [email protected]. La atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 14 horas.

Para reclamos y denuncias, el municipio dispone del Servicio de Atención y Mejora Continua, disponible de lunes a viernes de 8 a 18 horas al 4498181 (opción 2).