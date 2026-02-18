Guaymallén abrió inscripciones para un programa de emprendedores: los detalles

Guaymallén confirmó que abrió inscripciones para un programa de fortalecimiento de emprendedores. Cómo participar.

La Municipalidad de Guaymallén anunció la apertura de inscripciones para el Programa de Formalización y Fortalecimiento de Emprendedores, una iniciativa que busca acompañar y potenciar el desarrollo de proyectos productivos y de servicios en el departamento. Cómo formar parte de la iniciativa.

La propuesta está dirigida a emprendedores locales que necesiten adquirir insumos o maquinaria básica para hacer crecer sus actividades. El objetivo es brindar herramientas concretas que permitan fortalecer los emprendimientos y promover su consolidación en el mercado.

Los detalles de la iniciativa de Guaymallén La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años, con residencia en Guaymallén y que cuenten con un emprendimiento o actividad socioeconómica activa.

Las inscripciones se realizarán de manera online desde el miércoles 18 hasta el domingo 22 de febrero, a través del siguiente formulario:

Además, quienes deseen realizar consultas o solicitar más información pueden comunicarse vía WhatsApp, enviando un mensaje al 261 506-5309.