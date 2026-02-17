El túnel del terror del Acceso Este: denuncian un cruce peatonal inseguro y escalofriante

Un pasaje clave de Guaymallén es una verdadera "boca de lobo". Agua, oscuridad y peligro: la odisea diaria de los vecinos para cruzar el Acceso Este.

Una de las entradas al paso peatonal que, por las noches, se convierte en un territorio sin ley ni luz.

En el barrio Jesús Nazareno de Guaymallén, donde el ritmo del Acceso Este nunca descansa, existe un contraste que duele. El flujo constante de vehículos hacia la Ciudad de Mendoza ignora que, bajo el asfalto, cientos de vecinos libran una batalla diaria contra el abandono. El túnel que conecta la calle Ascasubi (entre las laterales Norte y Sur) se ha convertido en un escenario más cercano a una película de terror y suspenso que a una solución urbanística eficiente.

Cruce del terror 4 agua El túnel de calle Ascasubi, una conexión vital para los vecinos de esa zona de Guaymallén sumida en la desidia. Los usuarios del cruce pusieron baldosas en el medio del charco permanente para poder transitar por allí. Foto: Gino Ortiz Lo que nació como un paso seguro para evitar tragedias viales es hoy lo que los residentes denominan el "cruce del terror". Al ingresar, la luz del sol mendocino desaparece para dar paso a una penumbra absoluta que ni las linternas de los teléfonos móviles logran disipar. "A la mitad del túnel no ves nada, absolutamente nada", relata con resignación un joven de la zona que transita por allí todos los días para ir y volver al trabajo. La falta absoluta de mantenimiento ha convertido este espacio en una "covacha" donde la inseguridad es la única certeza cuando cae el sol.

El túnel está a 850 metros al este de la calle Urquiza donde hay un cruce peatonal en altura. En esta zona están planificadas las obras de ampliación y remodelación del Acceso Este que se llevarán a cabo en los próximos meses, pero no hay detalles sobre la posible intervención en este sector.

Cruce del terror 6 calles otro extremo Una de las intersecciones del extremo del túnel que conecta con Bandera de Los Andes. Foto: Gino Ortiz Entre el agua estancada y la oscuridad total El paisaje visual es desolador: muros cubiertos de grafitis, telarañas y un persistente olor a humedad y orina. Sin embargo, el obstáculo más crítico es el agua estancada. Debido a presuntas roturas de cañerías y las lluvias recientes, el suelo es una laguna permanente. Uno de los vecinos de esa zona de Guaymallén describe una realidad desgarradora: "He visto mujeres con coches de bebé que encima lo tienen que alzar porque, al haber agua, te imaginás lo que es eso".

El túnel del terror del Acceso Este Cruzar el Acceso Este bajo tierra: entre la desidia, la oscuridad y el miedo en Guaymallén Cruzar el Acceso Este bajo tierra: entre la desidia, la oscuridad y el miedo en Guaymallén. Video: Gino Ortiz Esta situación no es nueva. Según el testimonio recogido, este estado de deterioro estructural y falta absoluta de iluminación se arrastra desde hace más de cuatro años. A pesar de ser un punto neurálgico que conecta barrios y es utilizado por familias y niños que asisten a las escuelas cercanas, la solución parece no llegar nunca, dejando a los peatones en una encrucijada de riesgos constantes.